Bola som si dať pichnúť pery: Z lidokaínu mi znecitlivelo hrdlo a krvi bolo viac, ako som očakávala (Reportáž)

Ľudia si vraj často myslia, že sa do pery aplikuje botox a nič iné. „Snažíme sa preto ľuďom vysvetliť, že je potrebné aplikovať kyselinu a botox slúži na úplne iné účely," vysvetľuje lekár.

Plnenie pier kyselinou hyalurónovou je populárny estetický zákrok, ktorý dokáže v priebehu chvíle dodať perám objem a tvar. Kyselina hyalurónová, ktorá sa prirodzene nachádza v našom tele ako napríklad v koži, kĺboch, ale aj v iných tkanivách, sa využíva v estetickej medicíne najmä na vyhladenie vrások.

Ale tiež na dodanie plnosti pier, čo je lákavé pre mnohých, ktorí túžia po atraktívnejších a sexy perách, alebo si ich chcú jednoducho zhydratovať, či dodať im ten správny šmrnc.

Keď som sa už raz odvážila túto procedúru absolvovať, prišlo mi celkom praktické spísať svoje skúsenosti. Možno pomôžem niekomu, kto zvažuje podobný krok a nevie, čo očakávať. Rozhodovanie o estetickej úprave môže byť pre mnohých skutočne zložitým procesom, takže pár rád navyše sa určite zíde.

Priebeh zákroku, ktorý vykonáva pán doktor Horeháj. Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

V tomto článku ťa zavediem do zákulisia. Porozprávame sa, čo všetko sa deje počas zákroku a taktiež sa podelím o svoje pocity a dojmy z procedúry. Na záver som sa pozhovárala s doktorom, ktorý mi odpovedal na všetky otázky ohľadom svojej práce a prezradil mi tiež, s akými zvláštnymi situáciami sa počas svojej praxe stretol.

V tomto článku si prečítaš: Ako prebehol celý zákrok.

Ako som zvládla krvácanie pier.

Či ma to bolelo.

Aký názor má na úpravu pier názor doktor Horeháj.

Aké vtipné momenty si so svojími pacientkami zažil a aké nezvyčajné požiadavky mali.

Čo si myslí o budúcnosti estetickej medicíny.

Čo ti radí pred absolvovaním estetického zákroku.

Vtipné momenty s lidokaínovým krémom na ústach

Keď som prišla na kliniku, ihneď po registrácii som dostala na ústa krém s lidokaínom. Funguje totiž na znecitlivenie a veľmi ti v budúcich minútach pomôže. Keď si sado-masochista, môžeš povedať, že si ho neprosíš. Avšak to ti neodporúčam. Krém začne účinkovať približne po piatich až desiatich minútach. Potom tvoje pery už úplne znecitlivejú a nastúpia celkom komické chvíľky. Ty totiž netušíš, či ti práve z nich netečie slina a taktiež ani nevieš, či ich máš zatvorené, musíš sa preto vedome kontrolovať.

Pery natreté lidokaínom. Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Snaž sa však neprehltnúť ani kúsok krému, pretože ti znecitlivie aj celá ústna dutina. Mne sa to, samozrejme, podarilo a bolo veľmi zvláštne, keď som si nevedela ukontrolovať prehĺtanie slín. (smiech) Po čakaní na úplne znecitlivenie pier som sa mohla presunúť do miestnosti, kde sa zákrok vykonáva.

Pred začatím je potrebné prejsť si s doktorom všetky potrebné informácie, ako napríklad množstvo kyseliny hyalurónovej, ktorá sa bude vpichovať do pier, jej značku a taktiež tvar. My sme sa konkrétne dohodli na 0,75 ml a značke Teosyal. Keď sme si spolu prešli moje očakávania a možnosti, ktoré máme, ľahla som si na „operačný stôl". V tých momentoch už na mňa prichádzal prvý stres. Nenávidím totiž ihly. Pre krásu sa však trpí, no nie?

Samotný zákrok netrvá dlho, maximálne nejakých 15 až 20 minút. Aj keď lidokaín zaberie pomerne kvalitne, priprav sa na to, že niečo cítiť určite budeš. Na takýchto klinikách však väčšinou dostaneš do rúk dve antistresové guličky, ktoré môžeš stláčať, ak ťa to zabolí až príliš. Vďaka lidokaínu sa však vôbec nemusíš báť, že by si to nevydržal. Ja som napríklad trošku stláčala antistresové guličky len vtedy, keď mi ihla šla prepichnúť kožu. Potom už som necítila vôbec nič. Príjemné to však určite nie je

Viac krvi, ako som očakávala

Miesta vpichu mi však krvácali trošku viac, ako sme očakávali.