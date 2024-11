Toto sú najlepšie slovenské jedlá podľa mladých Slovákov. Názor historičky ťa asi prekvapí (ANKETA)

Súhlasíš s poradím?

Keď sa spomenie slovenská kuchyňa, väčšina si spomenie na bryndzové halušky, žinčicu, údené syry či dobrú poctivú kapustnicu so sušenými hríbmi. Avšak, ktoré slovenské jedlo si podľa teba zaslúži prvé miesto?

Rozhodli sme sa spraviť menší prieskum, a tak sme na Instagrame našim sledovateľom položili otázku: „Aké slovenské jedlo máš najradšej?“ Následne sme zostavili rebríček jedál, ktoré sa objavovali vo výpovediach najčastejšie.

Medzi jedlami, ktoré sa nedostali do TOP 5, ale získali niekoľko hlasov, sa objavili napríklad treska v majonéze, grís, gemerské guľky, lokše, langoše, buchty na pare alebo podpecník.

Niektorí respondenti chceli zostať v anonymite a pre účely článku sme im zmenili meno. Autor článku ich pravé meno pozná.

💭 Čo považuje etnologička za tradičné slovenské jedlo?

Vieš o tom, že bryndza nie je tak úplne naša? Hoci je pre väčšinu najtradičnejším slovenským produktom a pochutnávame si na nej generácie, jej pôvod nie je z našich končín. V 15. storočí sme ju spoznali vďaka Valachom, pastierskemu etniku prevažne rumunskej národnosti.

„Valasi prišli na pozvanie vtedajších zemepánov a priniesli so sebou špeciálne plemeno oviec – valašky. Tieto ovce mali hustú, kvalitnú vlnu a boli odolnejšie voči vplyvom počasia, preto sa využívali na sezónne pasenie na stráňach horských a podhorských oblastí Slovenska. Bryndza je názov pre ovčí syr, ktorý Valasi tlačili do ovčích čriev,“ vysvetlila historička a etnologička Katarína Nádaská.

Nádaská tiež vysvetlila, že pôvodným slovenským národným jedlom v pravom zmysle slova sú obilninové kaše z prosa, pšenice, raže či ovsa, ktoré sa pripravovali naslano i nasladko. Na našom území sa už oddávna pestovala aj zelenina – napríklad kapusta, kvaka, cibuľa, mrkva alebo kaleráb, zo strukovín zas fazuľa, bôb či šošovica.

No a čo je podľa mladých Slovákov najlepšie slovenské jedlo? Rebríček nájdeš nižšie.

5. Šúľance

Poznáme ich aj ako bedere, cibliky, cikoški, kokošky, šuferle či škorce, no najmä ako šúľance. Toto tradičné slovenské jedlo sa pripravuje zo zemiakového cesta, ktoré sa vyšúľa na tenké valčeky a tie sa následne podávajú s rôznymi sladkými posýpkami. Veľa našich čitateľov sa zhodlo, že práve tento pokrm je najlepším slovenským jedlom.

Zistili sme, že niektorí respondenti si ich radi posypú cukrom, kakaom alebo aj makom. „Makové šúľance mi pripomínajú detstvo a mak je na veľa miestach zakázaný, takže si tieto vychytávky dáš (skoro) len u nás,“ povedala nám Viktória.

4. Vyprážaný rezeň

Černohorský, viedenský, holandský, cordon bleu, v dvojobale či trojobale. Spôsobov, akými si môžeš pripraviť rezeň, je naozaj veľa. Jedno je ale isté, vyprážaný rezeň je jedlo, ktoré vie rozpútať horúcu debatu – má sa jesť s ryžou, zemiakmi alebo so zemiakovou kašou?

Výpovede našich sledovateľov boli rôzne. Zistili sme, že mladí Slováci považujú vyprážaný rezeň za tradičné slovenské jedlo a preferujú ho najmä s ryžou a zemiakmi.

3. Kapustnica a strapačky

O tretie miesto sa delí kapustnica so strapačkami, obe jedlá získali rovnaký počet hlasov. Neprekvapuje nás to. Skús si predstaviť Vianoce bez domácej kapustnice. O svojom názore nás presvedčil Peter: „Myslím, že nikde na svete niečo také nerobia, kombinácia hríbov, údenej klobásy a kyslej kapusty je pre nás unikátna. Je to podľa mňa čisto slovenské jedlo, možno menej legendárne, ale určite lepšie ako halušky.“

Pre Filipa je tradičná kapustnica jednoducho must-have počas zimných mesiacov: „Osobne si neviem predstaviť zimu bez dobrej kapustnice alebo strapačiek. Myslím si, že tieto jedlá nielen vystihujú chute Slovákov, ale aj ich históriu, keďže naša kuchyňa má korene v jednoduchých surovinách, ktoré ľudia po stáročia pestovali.“





2. Pirohy

Na Slovensku sa pirohy pripravujú rôznymi spôsobmi. Niekto ich miluje s bryndzovou plnkou a slaninou, iní preferujú zemiakovú plnku. V našich odpovediach sa našli aj ľudia, ktorí ich milujú nasladko s orechovým maslom.

„Ja si pirohy rád namáčam do smotany, nech sú pekne ‚vytreté‘ a myslím, že ich väčšina Slovákov ľúbi. Osobne nepoznám nikoho, kto by pohrdol dobrými pirohami,“ vysvetlil nám Jakub.

Podľa Vlada je práve bryndza tou podstatnou ingredienciou: „Pirohy sú jedlo, ktoré sme milovali ako deti. Už naše babky a dedkovia mnoho rokov dozadu to jedli. Je to naša minulosť a tradícia, ktorá sa drží dodnes. Každá krajina na svete má knedlíky či pirohy na milión spôsobov, aj my máme našu slávnu bryndzu, ktorou plníme pirohy.“

1. Bryndzové halušky

Asi ťa neprekvapilo, že na prvom mieste sú bryndzové halušky. Spojenie zemiakového cesta, bryndze, cibuľky a osmaženej slaninky je niečo, na čo veľa Slovákov rozhodne nedá dopustiť a považujú to za naše národné jedlo.

Niektorí ľudia nám prezradili, že halušky si radi doprajú netradične. Dominik namiesto bryndze používa syrokrém a Daniel považuje bryndzové halušky za prílohu k niečomu – v jeho prípade je to steak.

Podľa Zuzky bryndzové halušky vystihujú kraj, v ktorom býva. Miluje nielen ich chuť, ale aj fakt, že nie sú náročné na prípravu. Naopak, Simona nám prezradila, že si dá halušky len na určitých miestach: „Toto tradičné jedlo mi pripomína hory, kultúru a prírodu Slovenska. Je to neodolateľná chuť. Jem ich len v pohorských oblastiach, aby som viac cítila atmosféru hôr.“

Sofia tvrdí, že bryndza vystihuje Slovensko asi najviac zo všetkých jedál. „Je to naša minulosť, no aj prítomnosť. Mne to určite pripomína minulosť a hneď ako ich ochutnám, pripomenie mi to staré čierno-biele filmy. Sama neviem prečo,“ konštatuje.