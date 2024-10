Samo Zvaný: Ľudia kritizujú Fight Night Challenge za bizarnosti a potom si v pohode zapnú reality shows (Rozhovor)

Samo Zvaný tvorí vtipné videá na Instagram, moderuje Fight Night Challenge a po novom ho môžeš počuť aj na Európe 2. V jeho debutovom boxerskom zápase bude súťažiť o mimoriadne vysokú finančnú odmenu.

Samo Zvaný, vlastným menom Samuel Miškov, má na Instagrame 207-tisíc followerov. Na TikToku ho sleduje 370-tisíc ľudí. Aj keď má sociálne siete veľmi silné, Samo sa popri nich venuje aj iným veciam. Keď práve netočí vtipné videá, moderuje tlačovky či samotné galavečery Fight Night Challenge. Po novom ho môžeš počuť aj na Európe 2. „Veľa ľudí tlačovky či samotné zápasy hejtuje. Mňa tie momenty bavia. Z pozície moderátora je to pre mňa super skúsenosť, že v tých situáciách sa dokážem otestovať. Na aké rôzne momenty môže človek zareagovať, lebo tam fakt človek nevie, čo môže prísť,“ hovorí Samuel.

Moderovaniu či vymýšľaniu zábavného obsahu sa venuje už od školy. Jeho najvirálnejšie video má 32,5 milióna views a práve to ho vynieslo hore. Prvú spoluprácu v rámci sociálnych sietí dostal podľa jeho slov veľmi skoro a odvtedy sa to poriadne rozbehlo. „Prvú platenú spoluprácu som získal pomerne skoro. Vlastne už vtedy sa to nejak začalo a rozhodol som sa, akým štýlom budem točiť môj obsah. Aby to nebolo iba o reklame, ale aby to ľudí hlavne bavilo. Ľuďom sa to páčilo, tak si to vlastne samé určilo svoj smer a to, aký na tých sociálnych sieťach budem.“

Nedávno sa spojil so značkou Fight Night Challenge a moderuje pre nich všetko od tlačoviek až po samotné večery. Ako prežíva bizarné momenty medzi súpermi počas tlačoviek? Čo si myslí o tom, že mnohí tieto eventy kritizujú? Na aký moment odtiaľ nikdy nezabudne? Aj to, čo je dnes jeho hlavný zdroj príjmu, si prečítaš v rozhovore.

Zdroj: Fight Night Challenge

Samo, s priateľkou čakáte bábätko, prednedávnom ste oznámili zásnuby, začal si moderovať pre Európu 2 a pripravuješ sa na boxerský zápas pre organizáciu HELL Boxing Kings. Ako momentálne vyzerajú tvoje dni?

No čo ti poviem. Dieťa na ceste, je to veľmi zaujímavé. Zatiaľ je to tak na slučku, ale dávam to, v pohode. (smiech)

Áno, čaká ma zápas v organizácii HELL Boxing Kings 10. novembra. Je to v podstate značka energeťákov Hell a robia si vlastný boxerský event. Budem tam bojovať v kategórii „Celebrity,“ to znamená, že sa v ringu stretnem s inými známymi osobnosťami z iných krajín. V prvom zápase sa proti mne postaví chorvátsky raper Matija LayZ Lazarevic. Za ideálneho scenára ma budú čakať tri zápasy.

Boxoval si niekedy predtým?

Nie. Ja som začal boxovať vtedy, keď mi prišla ponuka. Čiže intenzívne sa tomu venujem od mája. Chodím pravidelne na tréningy a pripravujem sa.

Víťaza čaká veľmi vysoká finančná odmena.

Áno. Túto výhru môžeš získať v prípade, že proste vyhráš celú tú svoju kategóriu toho akokeby „pavúka.“