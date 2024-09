AAA AUTO: Autá, ktoré sa prestali vyrábať, žijú svoj druhý život v bazároch

Nemiznú však len čistokrvné MPV, ale v mnohých prípadoch aj ich nástupnícke SUV, ktoré ich častokrát nahradila.

Na sekundárnom trhu stále žijú desiatky modelov áut, ktorých výroba sa už dávno skončila. Niektoré bestsellery z minulých rokov pritom ani nedostali adekvátnych nástupcov, iné sa transformovali do úplne iných karosérií – typicky rodinné MPV do pseudoterénnych SUV. Veľa z nich už ale vo výrobe skončilo, a to pre prísne emisné predpisy.

Ľudia ich milovali, ľudia ich kupovali, emisie ich „zabili“. V posledných niekoľkých rokoch automobilky ukončili výrobu mnohých obľúbených modelov. Nemyslíme tým autá, ktoré dostali rovnocenných nástupcov, ako napríklad Škodu Rapid, ktorú v roku 2019 nahradil model Scala, ale tie modely, čo sa „pakovali“ bez náhrady. Dnes ich preto zoženiete už iba v autobazároch. Experti AAA AUTO pripomínajú tie najlepšie z nich a radia, čo nezanedbať pri ich výbere.

Chcete príklad? Tak trebárs výborne jazdiace MPV – teda viacúčelové rodinné vozidlo, ktorého jazdné vlastnosti vyhovejú aj náruživejším vodičom, čo chcú nielen odviezť rodinu, ale pritom si aj poriadne zajazdiť. Už tušíte?

„Výroba Fordu S-Max, respektíve jeho menej športového súrodenca Galaxy, skončila vlani. V našich autocentrách nájdeme aktuálne približne 40 kusov, najnovší z roku 2021, skôr ako po troch rokoch totiž nikto také auto nepredáva,“ hovorí Petr Vaněček, spoločný generálny riaditeľ spoločnosti AURES Holdings, ktorá prevádzkuje medzinárodnú sieť autocentier AAA AUTO, Mototechna a Auto Diskont.

Ceny ojazdených áut sú logicky výrazne priaznivejšie ako tých nových, tieto modely Ford stáli na konci výroby 40-tisíc eur. V AAA AUTO vyjde napríklad trojročný S-Max v plnej výbave s najlepším motorom 2.0 EcoBlue 110 kW, šesťstupňovým automatom a nájazdom iba 76-tisíc km na 26-tisíc eur. O rok starší kus s podobným nájazdom je potom takmer o tritisíc eur lacnejší.

„U takýchto zánovných áut ešte nie je potrebné riešiť nejaké servisné problémy, u starších sa už vyskytovať môžu. Osemročný S-Max s nájazdom 200-tisíc kilometrov vyjde na desaťtisíc eur, pričom bude po kúpe vyžadovať ideálne výmenu prevádzkových kvapalín a tiež rozvodového remeňa. Potom však môže ďalej bezproblémovo slúžiť,“ hovorí Petr Vaněček a približuje najsilnejšiu stránku tohto modelu.

„Veľmi silným dôvodom na kúpu je podvozok. Fantasticky tlmí nerovnosti bez toho, aby strácal čokoľvek zo stability, žiadne iné auto tejto triedy si s nerovnosťami slovenských ciest neporadí tak ticho, elegantne a nenútene. Za podobnú cenu žiadne lepšie jazdiace vozidlo nekúpite,“ dodáva. V súčasnej dobe už namiesto S-Maxu a Galaxy kúpite iba transity všetkých veľkostí, prípadne model Tourneo, ktorý sa však tejto dvojici cestovne nemôže ani v najmenšom rovnať.

Podobne sú na tom aj ďalšie modely rodinných MPV - napríklad Opel Zafira, ktorého výroba sa skončila v roku 2019. Pekné a málo ojazdené exempláre z posledného roku výroby sa v sieti AAA AUTO ponúkajú za zhruba 12-tisíc eur. Skončil aj populárny Citroën Grand C4 Spacetourer, ktorý v roku 2022 po 30 rokoch uzavrel históriu veľkopriestorových vozidiel tejto značky; kratší súrodenec Spacetourer skončil už v roku 2018. Najkrajšie exempláre sa predávajú za sumu okolo 16-tisíc eur.

Nemiznú však len čistokrvné MPV, ale v mnohých prípadoch aj ich nástupnícke SUV, ktoré ich častokrát nahradila. Aj ich zahubili emisné predpisy. Tak v roku 2021 skončilo napríklad Mitsubishi Outlander; budúci rok má síce prísť na slovenský trh jeho nová generácia, ale už iba ako plug-in hybrid, a teda za úplne iné peniaze. Pripomeňme si, že skončili aj mnohé ďalšie veľké offroady, ako Nissan Patrol a Pathfinder, Hyundai Terracan, Land Rover Defender sa premenil na SUV, rovnako ako Kia Sorento. Pravoverní „offroaďáci“ tak musia svoje staré stroje udržiavať v chode až do úplného rozpadnutia.

Vytratili sa, aspoň na európskom trhu, aj mnohé veľké kombíky. V roku 2018 Toyota Avensis, v apríli roku 2022 Ford Mondeo, ktorého v júli toho istého roku nasledoval Opel Insignia. A miznú tiež malé mestské autá, ktorých výroba je pre automobilky príliš nákladná. Tentoraz nie pre emisie, s tými nemávajú malé vozidlá problémy, ale pre drahé technológie, ktorých zavedenie požaduje európska legislatíva.

Tento rok napríklad skončil Volkswagen Up! (jeho súrodenci Seat Mii a Škoda Citigo to majú za sebou už dávno), väčšie VW Polo, ale aj Ford Fiesta či Kia Rio. V budúcom roku zmizne aj aktuálne najlacnejšie nové auto, Mitsubishi Space Star.

A ešte jeden fenomén má súčasný automobilový svet. „Ponuková paleta sa výrazne zužuje, automobilky orezávajú okrajové modely, ktoré však masovej produkcii dodávali atraktivitu a šťavu. Takto napríklad skončila Kia Stinger, BMW 6 GT, alebo mercedesy CLS, C-Coupé a Cabrio, E-Coupé a Cabrio, ale napríklad aj Porsche Panamera Sport Turismo, teda kombi. A rovnako rýdzo športové modely ako Audi TT alebo R8, ktoré nahradia elektrické superšporty – avšak opäť za iné peniaze,“ hovorí Petr Vaněček.

Zoznam zaniknutých vozidiel je oveľa dlhší, už len výhradne v autobazároch nájdete ohromné množstvo známych modelov z posledných rokov. Oplatí sa však vyberať si starostlivo, či už predajcu, alebo po technickej stránke samotné auto.

„V našej sieti AAA AUTO robíme všetko preto, aby zákazník nešliapol pri kúpe vedľa. Nielenže vykupujeme a sami dovážame napríklad z Nemecka iba preverené a detailne prehliadnuté autá, ale taktiež umožňujeme každému záujemcovi, aby si so sebou pri výbere vozidla priviedol vlastného automechanika. Nemáme problém ani umožniť návštevu autorizovaného servisu, kde si ešte pred kúpou môžete auto nechať skontrolovať,“ uzatvára Petr Vaněček.