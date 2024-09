Kedysi klasická sympatická postava z Notting Hill alebo Love Actually, teraz desivý pán Reed z hororu Heretic.

Čoskoro do kín príde horor Heretic, v ktorom Hugh Grant uväzní svojich hostí a rozpúta hru na mačku a myš. Dve mladé mormónky, ktoré hrajú Sophie Thatchera a Chloe East, majú za úlohu zaklopať na dvere tajomného domu pána Reeda. Spočiatku sa zdá, že je to veľmi priateľský a pohostinný muž, ale to sa po chvíli zmení.

Keď si dievčatá uvedomia, že v dome pána Reeda nechcú zostať ani sekundu, pochopia, že niet cesty späť. Reed dievčatá podrobí skúške, v ktorej musia odpovedať na jeho hádanky alebo otestovať svoju vieru. Tou najpodstatnejšou otázkou však zostáva, či chcú po tom všetkom ešte žiť.

„Dve mladé misionárky sú nútené dokázať svoju vieru, keď zaklopú na nesprávne dvere a privíta ich diabolský pán Reed, ktorý sa bude snažiť chytiť ich do smrtiacej hry na mačku a myš,“ uvádza sa v oficiálnom súhrne.



Ako sám hovorí, celá táto hra ich môže dokonca prinútiť chcieť zomrieť. Z filmu je jasne cítiť zúfalstvo. Nejde totiž len o horor, ale aj o psychologický teror, ktorý je oveľa horší.

Heretic má v Amerike premiéru 15. novembra, ale my sa ho pravdepodobne dočkáme o niečo neskôr. Pravdepodobne sa však môžeme tešiť na zaujímavý filmový zážitok.