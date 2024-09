VIDEO: 8-ročné dievča zobralo rodičom auto na nákup. Cestu zvládla bez problémov, zastavila sa aj na kávu

Rodičia zalarmovali políciu po tom, čo ju po prebudení doma nenašli.

Malá školáčka pred pár dňami šokovala svet. 8-ročné dievčatko sa v ranných hodinách rozhodlo, že chce ísť nakupovať do amerického Targetu. Rodičom zobrala auto a odšoférovala až do obchodu. Tam ju našla polícia. Nič sa jej nestalo a podľa jej slov narazila len do jednej poštovej schránky.

Incident sa stal v meste Ohio. Dievčatko okolo siedmej hodiny ráno samo nasadlo do auta a šoférovalo až 17 kilometrov. Rodičia zalarmovali políciu po tom, čo ju po prebudení doma nemohli nájsť. Tá ju našla v obchode Target.

Podľa vyjadrenia polície ju pristihli piť kávu zo Starbucksu, kde sa bola posilniť pred nakupovaním. Bezpečnostná kamera u susedov nasnímala, ako dieťa samo nasadá do auta.

Polícia ju nechala kávu najskôr vypiť

Polícia situáciu zobrala s humorom a na Facebook napísal jeden z policajtov vtipné vyjadrenie. „Konečne som našiel ženu, ktorá sa do Targetu ponáhľa viac ako moja manželka. 8-ročné dievčatko zobralo ráno mamičkine auto a vybralo sa nakupovať do Targetu v Bainbridge,“ uviedla polícia.

„Našťastie to zvládla a okamžite ju lokalizovala polícia v Bainbridge. Už je doma v bezpečí. Nevieme, čo si kúpila a či vôbec využila Target aplikáciu na 5-percentnú zľavu. Nechali sme ju, aby dopila svoje Frappuccino. Nie sme zlí,“ napísal jeden zo zasahujúcich policajtov.