Kde v Bratislave si dáš najlepšie ázijské jedlo? Vybrali sme TOP 10 podnikov

Už nielen fádne sushi a poslovenčené kung-pao. Rozmach bratislavskej gastroscény za posledné desaťročie sa odrazil aj na kvalitných ázijských podnikoch s autentickou ponukou.

Hoci do Ázie patrí aj India a Blízky Východ, tento rebríček sa sústreďuje na podniky s ponukou východoázijského jedla, od Japonska až po Thajsko. Taktiež sa sústreďuje na podniky, ktoré varia autentickú alebo aspoň „čistú” kuchyňu danej ázijskej krajiny, vynímajúc inak fantastické „asian fusion” podniky v Bratislave. No čo, do ktorej z týchto reštaurácii sa hneď po dočítaní rozbehneš?

Jasmín

Adresa: Židovská 7

Cenová dostupnosť: €€

Keby si si mal tipnúť začiatkom 90. rokov, ktorá ázijská kuchyňa najviac ovládne Bratislavu, musel by si hádať, že čínska. Reštaurácie tu rástli ako po daždi a jednou z prvých bol Jasmín na Židovskej ulici.

Je rok 2024 a čínska kuchyňa v Bratislave, viac-menej, žiaľ, kapitulovala kvôli snahe zapáčiť sa čo najširšiemu publiku, ktorej výsledkom sú priemerné a nudné poslovenčené jedlá.

Vydržal aspoň Jasmín. Za tie roky zmenil niekoľkokrát majiteľov a nakoniec úplne aj dizajn a interiér a hoci si ani dnes tu nedáš úplne autentické napr. sečuánske jedlo, po ktorom by ti brnel jazyk, tunajšia ponuka viacmenej čínskej kuchyne je to najlepšie a najďalej, kam sme sa v tomto smere v Bratislave dostali.

Banchan

Adresa: Obchodná 10

Cenová dostupnosť: €€

Banchan nahradil vo svojom dvorčeku na Obchodnej predošlý kórejský pokus YumYum a štafetu prebral viac než dobre. Kým YumYum mal dobrý štart, z ktorého potom ustal a skĺzol do priemeru, Banchan má opačnú trajektóriu.

Výborné sú tu všetky notoricky známe kórejské jedlá, nájdeš tu aj menej známe pokrmy a špecialitou podniku sú tzv. banchany, mištičky s drobnými pochúťkami, ktoré si zakusuješ k jedlu, od kimči až po vajíčkovú omeletu a ďalšie naložené veci.

Bambus Bistro

Adresa: Šancová 16

Cenová dostupnosť: €€