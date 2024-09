Paralympionička Hee-jin Kim a tím z česko-slovenského Solve for Tomorrow zo Samsungu hovoria o tom, ako odstraňovať prekážky

Víťazi programu Solve for Tomorrow sa na tohtoročných paralympijských hrách v Paríži podelili o svoju predstavu lepšej budúcnosti.

Stredoškolskí študenti, ktorí v Česku a na Slovensku uspeli v minulom ročníku programu Solve for Tomorrow od Samsungu, sa na paralympijských hrách v Paríži stretli s jednou zo športovkýň. S kórejskou goalbalistkou Hee-jin Kim sa rozprávali o svojich aktivitách a ambíciách.

Samsung zdieľa víziu paralympijského hnutia a usilovne sa venuje odstraňovaniu prekážok v športe aj v ďalších oblastiach, a práve preto je už od Turína v roku 2006 globálnym partnerom paralympijských hier. Odvtedy prešli ako samotné hry, tak aj technologický svet búrlivým vývojom a na tohtoročnej paralympiáde v Paríži tak Samsung mohol so svojimi mobilnými technológiami ponúknuť športovcom aj fanúšikom jedinečné zážitky a možnosti.

Hlavné heslo Samsungu pre tohtoročné parížske hry znelo Otvorenosť vždy víťazí. Samsung zastáva pevné presvedčenie, že s otvorenou mysľou sa každý nový zážitok stáva zmysluplným úspechom a stelesnením tejto tézy sú práve úchvatné výkony športovcov na parížskych hrách. Okrem toho Samsung pevne verí v silu moderných technológií pri vytváraní inkluzívnejšieho sveta.

Technológia, ktorá dáva používateľom nové možnosti, je tiež hlavným námetom rozvojového programu Solve for Tomorrow. Ide o súťaž pre stredoškolských študentov, ktorí dostali dobrý nápad a radi by pomocou technologických inovácií zlepšili život ostatným, len zatiaľ nevedia ako. Počas ôsmich mesiacov absolvujú sériu odborných workshopov a mentoringov od profesionálov, aby mohli pracovať na svojich predstavách a doviedli ich k prototypu reálneho produktu alebo služby.

Študenti hovoria o svojich aktivitách a skúsenostiach z programu Solve for Tomorrow s goalbalistkou Hee-jin Kim. Zdroj: Samsung

„Program Solve for Tomorrow funguje na rovnakom princípe ako partnerstvo s olympijskými a paralympijskými hrami. Technológie môžu otvárať cesty k veľkým úspechom aj k zdanlivo malým každodenným víťazstvám. V Samsungu sa snažíme umožniť čo najväčšiemu počtu ľudí, aby z týchto technológií mali úžitok,“ vysvetľuje Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažérka Samsung Electronics pre Česko a Slovensko.

Študenti chcú pomáhať zrakovo postihnutým

Obe vízie sa stretli na tohtoročných paralympijských hrách v Paríži, kde víťazi minulého ročníka Solve for Tomorrow predstavili svoj projekt pomoci zrakovo postihnutým v každodennom živote. Autormi projektu sú Jakub Aldorf, Patrik Švoma a Jakub Kužel z Vyššej odbornej školy a Strednej priemyselnej školy v Žďáre nad Sázavou.

„Jednou z hlavných prekážok, s ktorou sa zrakovo postihnutí ľudia stretávajú, je orientácia v neznámom prostredí. Vďaka nášmu projektu si môžu udržiavať podstatne lepší prehľad o tom, kde sa aktuálne nachádzajú,“ vysvetľuje Jakub Aldorf, jeden z autorov.

Paralympionička Hee-jin Kim ocenila ambície a nasadenie študentov

Keď sa Hee-jin Kim dozvedela o študentskom projekte v rámci rozvojového programu Samsungu, urobilo to na ňu veľký dojem a rada autorom poskytla cennú spätnú väzbu.

Hee-jin Kim z juhokórejského paralympijského tímu sa s víťazmi programu Solve for Tomorrow rozprávala o ich projekte aj o túžbe odbúravať prekážky. Zdroj: Samsung

Juhokórejská goalbalistka a ambasádorka tímu Samsung Galaxy neúnavne usiluje o inkluzivitu a lepšiu prístupnosť v športe aj v spoločnosti všeobecne. Jej vytrvalosť a odhodlanie jej nielen pomáhajú plniť vlastné ciele, ale zároveň inšpiruje aj mnoho ďalších ľudí, aby sa do toho pustili s rovnakým nasadením ako ona.

Zrak jej už v detskom veku ťažko poškodil glaukóm, ale Hee-jin nikdy neupustila zo svojich snov – stala sa speváčkou a neskôr aj herečkou v muzikáloch. Na strednej škole začala hrať goalball, hru určenú výhradne pre nevidiacich či zrakovo postihnutých športovcov. Dnes je kapitánkou juhokórejského tímu a viedla ho aj na parížskej paralympiáde, na ktorú sa Južná Kórea kvalifikovala po prvýkrát po 28 rokoch.

„Účel programu Solve for Tomorrow ma naozaj oslovil, rada som sa stretla s víťazmi predchádzajúceho ročníka,“ vyhlásila Hee-jin Kim. „Technológie hrajú dôležitú úlohu vo vytváraní otvoreného a prístupného sveta, to viem ako paralympionička aj z každodenného života. Program Solve for Tomorrow má podľa mňa obrovský potenciál.“

„Cieľom paralympijského hnutia je umožniť postihnutým športovcom, aby dosiahli skvelé výsledky vo svojich športoch a zároveň podporiť spoločenskú transformáciu,“ dodala Hee-jin Kim. „Je úžasné stretnúť inovátorov novej generácie, ktorých Samsung podporuje v ich snahe vytvárať lepší svet a uskutočňovať potrebné zmeny.“

Zuzana Mravík Zelenická (vpravo) používa funkciu Tlmočník od Samsungu na tlmočenie angličtiny do kórejčiny Zdroj: Samsung

Program Solve for Tomorrow je dôkazom, že všetko ide

Podľa študentov sa práve program Solve for Tomorrow stal impulzom, ktorý im pomohol posunúť ich pôvodný nápad na oveľa vyššiu úroveň. Napríklad sa vôbec po prvýkrát stretli s hlavnou metódou Design thinking.

„Chvíľu nám trvalo, kým sme pochopili, ako táto metóda funguje a naučili sa s ňou pracovať. Design thinking je skvelý a efektívny spôsob, ako pristupovať k riešeniu problémov. Tiež na nás urobilo veľký dojem to množstvo úžasných a talentovaných ľudí, s ktorými sme sa v programe stretli. Súťaž nám ukázala, že všetko ide, keď sa chce,“ uzatvára Jakub Aldorf.

Ďalší ročník programu štartuje na jeseň

„Účelom programu Solve for Tomorrow je podporovať inovácie so sociálnym dosahom a vzbudiť v mladých ľuďoch záujem o technické vzdelanie. Úspech posledných projektov je dôkazom, že program má zmysel a dokáže uviesť do života nápady, ktoré by inak zostali len v hlavách autorov. Už teraz sa teším na ďalší ročník, určite sa opäť stretneme s mnohými zaujímavými a inšpiratívnymi projektmi,“ komentuje to Zuzana Mravík Zelenická.

Témou nadchádzajúceho ročníka Solve for Tomorrow pre školský rok 2024/2025 je Cesta k udržateľnejšej budúcnosti. Stredoškolskí študenti z Česka a Slovenska sa môžu hlásiť do 15. novembra 2024.