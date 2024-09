Aik vystrašil svojich fanúšikov. Video, v ktorom znel, akoby sa lúčil, síce krátko po vydaní zmizlo, no záznam z neho niektorí stihli reuploadnúť.

Český youtuber Aik Murczechy zverejnil v nedeľu večer na svojom kanáli veľmi znepokojivé video. Spomínal v ňom svoju bývalú priateľku Johanku Čunkovú a psychické problémy, čím vystrašil svojich fanúšikov. Vo videu totiž povedal, že bude posledné.

Aik a Johanka boli kedysi veľmi populárny youtuberský pár. Počas svojho vzťahu sa spolu presťahovali do Austrálie, kým sa pred dvomi rokmi nerozišli. Aik sa následne vrátil späť do Čiech. Podľa spomínaného videa sa však cez rozchod stále nepreniesol.

Video znepokojilo jeho fanúšikov, pretože podľa nich pôsobilo ako rozlúčka. „Zdravím vás pri svojom poslednom videu. Toto nie je úplne najlepší čas, kedy by som mal ako niečo natáčať, ale lepší čas jednoducho už, bohužiaľ, nebude,“ povedal Aik vo videu.

Tento znepokojivý obsah už na jeho Youtube kanáli nenájdeš. Nie je jasné, či ho zmazal on alebo Čunková. Podľa portálu Antiyoutuber.cz však vieme, že Aik vo videu opisoval svoje psychické problémy a traumu z detstva. Rozpovedal sa aj o svojej bývalej priateľke, ktorá mu podľa jeho slov ublížila. „A v tej chvíli, čo všetko úplne dávalo zmysel, ty urobíš toto,“ povedal.

Najväčšie obavy však vzbudil záver videa, kde tvrdil, že keď sa Johanka vráti z Austrálie do Prahy, on tam už nebude. „Tak ja ti to veľmi jednoducho zjednoduším. Ja už tu totiž nebudem.“ Následne poďakoval fanúšikom za to, že celé tie roky boli s ním. Na druhý deň si však fanúšici vydýchli. Na Instagrame oznámil, že je v poriadku. Mnohí z nich totiž v komentároch tvrdili, že kvôli znepokojujúcemu videu kontaktovali políciu.