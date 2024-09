V Lidli nájdeš budúci týždeň špeciálnu kolekciu Emily in Paris. V ponuke bude jedlo i oblečenie inšpirované obľúbeným seriálom

Dizajnové obaly budú mať vína, syry či rôzne pochutiny. Nájdeš tu aj ružové kuchynské pomôcky.

Aktuálne na Netflixe beží 4. séria Emily in Paris. Seriál má po svete tisícky fanúšikov a obľúbený je aj medzi Slovákmi. Obchodný reťazec Lidl si pre jeho fanúšikov pripravil celú kolekciu doplnkov i potravín. Limitovanú edíciu nájdeš v predajniach od 16.9 a predaj by mal trvať až do nedele 22. alebo do vypredania zásob. Na webe obchodu nájdeš produkty už teraz.

Sortiment Lidl ponúka v rámci francúzskeho týždňa. Ochutnať teda môžeš rôzne potraviny či sladkosti v dizajnovom Emily in Paris obale. Okrem jedla si môžu fanúšikovia seriálu kúpiť aj tričká, pyžamá, ponožky či župany s potlačou inšpirovanou seriálom. V ponuke nechýbajú ani ružové kuchynské pomôcky či formy na pečenie.

Fanúšikovia seriálu sú z ponuky nadšení a informáciou o limitovanej edícii zaplavili sociálne siete. V niektorých krajinách mali tematický týždeň o čosi skôr a tak používatelia tušili, že podobný sortiment príde aj k nám.