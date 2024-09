REBRÍČEK: Toto je 25 najlepších futbalistov sveta. Kraľuje mu Mbappé a Ronalda by si tu hľadal márne

Lionel Messi oproti minulému roku v hodnotení výrazne prepadol.

Už 27. septembra vychádza nová FIFA. Pri príležitosti zverejnenia pokračovania obľúbenej počítačovej hry zverejňuje EA Sports pravidelne rebríček tých najlepších svetových futbalistov. Skladá sa z 25. priečok a mená v ňom ťa možno poriadne prekvapia. Ronalda by si tu hľadal márne a Messi sa nedostal ani do prvej desiatky.

Absolútne najlepšími hráčmi sa stali Kylian Mbappé, ktorý nedávno prestúpil do klubu Real Madrid, Rodri a Erling Haaland z Manchester City. Všetci traja získali zhodne 91-bodové hodnotenie. Lionel Messi obsadil až 17. miesto s hodnotením 88. Ako píše portál Mirror, oproti minulému roku si rapídne pohoršil. Vtedy skončil s hodnotením 90, čo by ho dnes posunulo do prvej desiatky.