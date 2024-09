Lesana Krausková zo seriálu Dunaj: Keď ma nevzali na VŠMU, chcela som skončiť s herectvom. Workoholizmus nie je na obdiv

V najsledovanejšom markizáckom seriáli hrá vedúcu na oddelení módy Alenku. Na to, že ju ľudia oslovujú na ulici práve týmto menom namiesto vlastného, si už vraj zvykla.

Lesana Krausková (24) patrí medzi najznámejšie tváre historického seriálu o druhej svetovej vojne Dunaj, k vašim službám. Stvárňuje v ňom sympatickú a dobrosrdečnú Alenu Valentovú. Musí sa vysporiadať s krutou dobou, ktorá nepraje láske, po ktorej túži. Namiesto toho sa musí neustále boriť s prekážkami. Inak tomu nie je ani v siedmej sérii, ktorá nedávno dorazila na obrazovky Markízy.

Ako veľmi jej tento seriál zmenil život, kto z hereckých kolegov ju toho najviac naučil a prečo bola kedysi presvedčená, že herečkou nebude? Okrem toho prezradila, ako zvláda všetky povinnosti popri štúdiu v Česku na Janáčkovej akadémii múzických umení, ako prežívala intímne scény na pľaci aj to, prečo si cielene chráni súkromie pred bulvárom.

Lesana Krausková v seriáli Dunaj, k vašim službám. Zdroj: Archiv TV Markíza

Máme po lete, čo všetko si stihla? Bola si na nejakých festivaloch, koncertoch či dovolenke pri mori?

Bola som na Pohode, na Grape a stihla som aj dovolenku pri mori. Mám pocit, že toto leto strašne rýchlo ubehlo.

Študuješ v Brne a čoskoro ti začne ďalší semester...

Semester nám už začal, nakoľko máme absolventskú sezónu. Som v škole už od konca augusta.

Predpokladám, že štúdium v cudzom jazyku je náročnejšie než v rodnom. Čo je pre teba osobne na štúdiu najťažšie?

Zladiť časovo všetky prednášky, skúšky, točenia na Slovensku, taktiež komunikácia a medziľudské vzťahy.

Zdroj: Viktoria Akbariova/@wixana

Ako zvládaš všetky nakrúcania, divadlo, školu a cestovanie z jednej krajiny do druhej? Nemala si zatiaľ blízko k vyhoreniu?

Blížilo sa to k tomu, celkovo žijem dosť na hrane. (smiech) Mala som aj náročnejšie obdobia, ale mám okolo seba super ľudí vrátane priateľov z Dunaja. Vždy, keď na mne videli, že niečo nie je v poriadku a je toho veľa, spýtali sa ma: „Lesi, si v pohode? Nepotrebuješ pomôcť?“ Boli pri mne, keď som sa potrebovala vyrozprávať a vyplakať.

Uvedomila som si, že mám záchrannú sieť, do ktorej môžem padať. Beriem to so všetkou pokorou a vďakou, pretože nie každý takúto sieť má. A rada by som vypichla jednu vec. Nerobme z toho, že má niekto veľa povinností, niečo motivujúce alebo niečo, k čomu treba vzhliadať. Workoholizmus nie je na obdiv.

Zdroj: Archiv TV Markíza

Kedy ti učarovalo herectvo? Bolo to vďaka nejakému konkrétnemu hereckému výkonu vo filme, v seriáli či v divadle?

Práveže vôbec. Bol to skôr prirodzený vývin už od základnej školy. Mala som jednoducho bližšie k literatúre, kultúre či celkovo hre. Pospájalo sa to práve do herectva.

Cielene nechcem dávať dôvody bulváru, aby mohli robiť z môjho života senzácie. Jedna vec je moja práca a druhá môj súkromný život.

Chodila si na konzervatórium, no na VŠMU ťa napokon nezobrali. Mala si o sebe následne pochybnosti?

Dobre sa stalo, tak ako sa stalo. Podľa mňa som na to vtedy ešte nebola mentálne pripravená, ale istým spôsobom ma to zlomilo a mala som potom o sebe naozaj veľké pochybnosti – i keď tie má človek stále. Na dva roky som sa však úplne uzavrela a povedala som si, že herečkou nebudem, lebo na to nemám.

Mala si teda úplnú pauzu od herectva na dva roky?