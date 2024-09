Tento Netflix hack ti uľahčí vyhľadávanie. S tajnými kódmi nájdeš filmy, ku ktorým sa inak dostaneš len ťažko

Chceš si uľahčiť prehľadávanie obsahu na Netflixe? Scrolluj nižšie.

Netflix prvýkrát umožnil pozerať filmy cez internet v roku 2007. Postupne sa vypracoval na najväčšiu streamovaciu platformu, ktorá stále rastie s prílivom nových filmov a seriálov, ale aj s tvorbou vlastného obsahu Netflix Originals.

Niekedy je však orientovať sa v množstve obsahu naozaj ťažké. Portálu Mediaklik zverejnil kódy, ktoré ti uľahčia nájsť žáner, ktorý hľadáš. Aj napriek tomu, že všetky nefungujú stopercentne, môžu ti výrazne urýchliť filtrovať obsah.

Akčné

Akčné a dobrodružné (1365) Ázijské akčné filmy (77232) Klasická akcia a dobrodružstvo (46576) Akčné komédie (43040) Akčné thrillery (43048) Dobrodružné (7442) Komiksy a filmy o superhrdinoch (10118) Westerny (7700) Špiónska akcia a dobrodružstvo (10702) Kriminálna akcia a dobrodružstvo (9584) Zahraničná akcia a dobrodružstvo (11828) Filmy o bojových umeniach (8985) Vojenská akcia a dobrodružstvo (2125)

Anime

Anime (7424) Animované pre dospelých (11881) Akčné anime (2653) Animovené komédie (9302) Animované drámy (452) Features anime (3063) Anime sci-fi (2729) Anime Horror (10695) Fantasy anime (11146) Anime sérialy (6721)

Rodinné a pre deti

Deti a rodinné filmy (783) Filmy pre deti od 0 do 2 rokov (6796) Filmy pre deti od 2 do 4 rokov (6218) Filmy pre deti od 5 do 7 rokov (5455) Filmy pre deti od 8 do 10 rokov (561) Filmy pre deti od 11 do 12 rokov (6962) Vzdelávanie pre deti (10659) Disney (67673) Filmy nakrútené podľa kníh – pre deti (10056) Rodinné (51056) Televízne (11177) Detská televízia (27346) Detské hudobné (52843) Rozprávky o zvieratách (5507)

Klasika

Klasické filmy (31574) Klasické komédie (31694) Klasické drámy (29809) Klasické sci-fi a fantasy (47147) Klasické trilery (46588) Film Noir (7687) Klasické vojnové filmy (48744) Eposy (52858) Klasické zahraničné filmy (32473) Tiché filmy (53310) Klasické westerny (47465)

Komédie

Komédie (6548) Čierné komédie (869) Zahraničné komédie (4426) Komédie neskoro v noci (1402) Mockumentary (26) Politické komédie (2700) Screwball komédie (9702) Športové komédie (5286) Stand-up Comedy (11559) Tínedžerské komédie (3519) Satiry (4922) Romantické komédie (5475) Plesové komédie (10256)

Kultové

Kultové filmy (7627) B-horory (8195) Campyho filmy (1252) Kultové hororové filmy (10944) Kultová sci-fi a fantasy (4734) Kultové komédie (9434)

Dokumenty

Dokumentárne filmy (6839) Životopisné dokumenty (3652) Kriminálne dokumenty (9875) Zahraničné dokumentárne filmy (5161) Historické dokumenty (5349) Vojenské dokumenty (4006) Športové dokumenty (180) Hudobné a koncertné dokumenty (90361) Cestovateľské a dobrodružné dokumenty (1159) Politické dokumenty (7018) Náboženské dokumenty (10005) Dokumenty o vede a prírode (2595) Sociálne a kultúrne dokumenty (3675)

Drámy

Drámy (5763) Životopisné drámy (3179) Klasické drámy (29809) Drámy zo súdnej siene (528582748) Kriminálne drámy (6889) Drámy podľa knihy (4961) Drámy založené na skutočnom živote (3653) Tearjerkers (6384) Zahraničné drámy (2150) Športové drámy (7243) Gay a lesbické drámy (500) Nezávislé drámy (384) Tínedžerské drámy (9299) Vojenské drámy (11) Obdobie (12123) Politické drámy (6616) Romantické drámy (1255) Šoubizové drámy (5012) Drámy so sociálnym problémom (3947)

Spirituálne

Viera a spiritualita (26835) Filmy o viere a spiritualite (52804) Spirituálne dokumenty (2760) Viera detí a spiritualita (751423)

Zahraničné

Zahraničné filmy (7462) Filmy Art House (29764) Zahraničná akcia a dobrodružstvo (11828) Klasické zahraničné filmy (32473) Zahraničné komédie (4426) Zahraničné dokumentárne filmy (5161) Zahraničné drámy (2150) Zahraničné gay a lesbické filmy (8243) Zahraničné hororové filmy (8654) Zahraničné sci-fi a fantasy (6485) Zahraničné thrillery (10306) Romantické zahraničné filmy (7153) Africké filmy (3761) Austrálske filmy (5230) Belgické filmy (262) Kórejské filmy (5685) Latinskoamerické filmy (1613) Filmy so Stredného východu (5875) Filmy Nového Zélandu (63782) Ruské filmy (11567) Škandinávske filmy (9292) Filmy o juhovýchodnej Ázii (9196) Španielske filmy (58741) Grécke filmy (61115) Nemecké filmy (58886) Francúzske filmy (58807) Východoeurópske filmy (5254) Holandské filmy (10606) Írske filmy (58750) Japonské filmy (10398) Talianske filmy (8221) Indické filmy (10463) Čínske filmy (3960) Britské filmy (10757)

LGBT

LGBT filmy (5977) Gay a lesbické komédie (7120) Gay a lesbické drámy (500) Romantické gay a lesbické filmy (3329) Zahraničné gay a lesbické filmy (8243) Gay a lesbické dokumenty (4720) Gay a lesbické televízne relácie (65263)

Horor

Hororové filmy (8711) B-horory (8195) Príšeri (6895) Kultové hororové filmy (10944) Hlbokomorské hororové filmy (45028) Zahraničné hororové filmy (8654) Hororová komédia (89585) Monster filmy (947) Filmy o vraždách a sériových vrahoch (8646) Nadprirodzené hororové filmy (42023) Teen Screams (52147) Upírske hororové filmy (75804) Hororové filmy o vlkolakoch (75930) Zombie hororové filmy (75405) Satanské príbehy (6998)

Nezávislé

Nezávislé filmy (7077) Experimentálne filmy (11079) Nezávislá akcia a dobrodružstvo (11804) Nezávislé thrillery (3269) Romantické nezávislé filmy (9916) Nezávislé komédie (4195) Nezávislé drámy (384)

Hudobné

Hudba (1701) Detská hudba (52843) Country & Western / Folk (1105) Jazz a ľahké počúvanie (10271) Latinskoamerická hudba (10741) Mestské a tanečné koncerty (9472) Koncerty svetovej hudby (2856) Rockové a popové koncerty (3278) Muzikály (13335) Klasické muzikály (32392) Disney Muzikály (59433) Showbiz Musicals (13573) Javiskové muzikály (55774)

Romantické

Romantické filmy (8883) Romantické obľúbené (502675) Quirky Romance (36103) Romantické nezávislé filmy (9916) Romantické zahraničné filmy (7153) Romantické drámy (1255) Žiarlivé romantické filmy (3 800) Klasické romantické filmy (31273) Romantické komédie (5475)

Sci-fi

Sci-fi a fantasy (1492) Akčné sci-fi a fantasy (1568) Alien Sci-Fi (3327) Klasické sci-fi a fantasy (47147) Kultové sci-fi a fantasy (4734) Fantastické filmy (9744) Sci-fi dobrodružstvo (6926) Sci-fi drámy (3916) Sci-fi horory (1694) Sci-fi thrillery (11014) Zahraničné sci-fi a fantasy (6485)

Šport

Športové filmy (4370) Športové komédie (5286) Športové dokumenty (180) Športové drámy (7243) Filmy o bejzbale (12339) Futbalové filmy (12803) Filmy o boxe (12443) Futbalové filmy (12549) Bojové umenia, box a zápas (6695) Filmy o basketbale (12762) Šport a fitnes (9327)

Thrillery

Thrillery (8933) Akčné thrillery (43048) Klasické trilery (46588) Kriminálne thrilery (10499) Zahraničné thrillery (10306) Nezávislé thrillery (3269) Gangsterské filmy (31851) Psychologické thrillery (5505) Politické thrillery (10504) Záhady (9994) Sci-fi thrillery (11014) Špionážne trilery (9147) Steamy Thrillers (972) Nadprirodzené trilery (11140)

Seriály

Televízne seriály (83) Britské televízne seriály (52117) Klasické televízne seriály (46553) Kriminálne televízne seriály (26146) Kultové televízne seriály (74652) Jedlo a cestovanie TV (72436) Detská televízia (27346) Kórejské televízne programy (67879) Minisérie (4814) Vojenské televízne seriály (25804) Televízia Science & Nature (52780) Televízna akcia a dobrodružstvo (10673) Televízne komédie (10375) Televízne dokumenty (10105) Televízne drámy (11714) Televízny horor (83059) Televízne tajomstvá (4366) Televízne sci-fi a fantasy (1372) Reality TV (9833) Tínedžerské televízne seriály (60951)