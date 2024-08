Coldplay vo Viedni vyjadrili podporu Taylor Swift po jej zrušenom koncerte. Spoločne so swifties na pódiu zaspievali jej hit

Spevák Chris Martin naspieval cover verziu piesne Love Story s predskokankou Maggie Rogers.

Skupina Coldplay mala koncert vo Viedni. Na rozdiel od ich speváckej kolegyne Taylor Swift, im sa podarilo koncert odohrať bez problémov. Spevák Chris Martin sa však rozhodol urobiť milé gesto „v mene lásky“.

Počas ich poslednej zastávky vo Viedni v Rakúsku naspieval cover verziu piesne Taylor Swift Love Story s predskokankou Maggie Rogers. Pieseň venoval Taylor a všetkým jej fanúšikom, po nútenom zrušení koncertov v meste začiatkom tohto mesiaca kvôli pokusu o teroristický útok.

„Viedeň bola v správach po celom svete vykreslená v zlom svetle. Ale to, čo nás oslovilo, bola krása a láskavosť všetkých fanúšikov Taylor Swift,“ povedal Chris na štadióne Ernsta Happela, na ktorom mala Swift hrať dva týždne predtým.

„Nechcem, aby ste si mysleli, že nám na swifties v našej kapele nezáleží,“ pokračoval spevák. S pomocou publika našiel tých najväčších swifties na štadióne a priviedol ich rovno k nemu na pódium, aby mali exkluzívne miesto pri jeho duete s Maggie. „Ak to nie je dobré, prosím, nedávajte to na Youtube,“ žartovne prosil svojich fanúšikov.

Skupina Coldplay je v súčasnosti na turné Music of the Spheres Tour pred vydaním svojho nadchádzajúceho albumu Moon Music. Nový album by mal vyjsť už tento rok, 4. októbra.