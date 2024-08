VIDEO: Sabrinu Carpenter počas vystúpenia zasiahli iskry z ohňostroja. Speváčka s krikom utiekla z pódia

Incident sa zaobišiel bez zranení.

Speváčka hitu Espresso sa počas svojho vystúpenia na festivale v sanfranciskom Golden Gate Parku dostala príliš blízko k pyrotechnike. Keď za jej chrbtom vybuchol ohňostroj a zasiahlo ju niekoľko iskier, začala kričať od strachu a utekala k svojim tanečníkom.

Našťastie sa nezranila. Carpenter sa k incidentu zatiaľ verejne nevyjadrila. Jej vystúpenie na festivale predchádza očakávanému vydaniu jej šiesteho štúdiového albumu Short n' Sweet. Fanúšikovia sa naň môžu tešiť 23. augusta.

Na albume sa okrem iného objavia piesne Espresso a Please Please Please, ktoré sú na vrchole hudobných rebríčkov. Espresso dokonca tento mesiac dosiahla miliardu streamov na Spotify.