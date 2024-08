Svoju farbu vlasov môžeš oživiť aj bez návštevy kaderníckeho salóna, ak budeš postupovať správne.

Hovoríš si, že už by to chcelo zmenu alebo máš v hlave predstavu ako z Pinterestu? Semi-permanentné farby na vlasy môžu byť skvelou voľbou, ktorá ti pomôže so zmenou vlasov – vydržia iba niekoľko týždňov, takže môžeš so svojou farbou neustále experimentovať. Navyše, zvládneš to aj v pohodlí domova.

Aby bol výsledok ako zo salónu, potrebuješ dodržať niekoľko zásad. Ako sa však nafarbiť tak, aby nevznikli vynechané miesta, neželané fľaky a v konečnom dôsledku vyhodené peniaze?

🔎Analýza

Farbenie vlasov môže skončiť failom, ktorého oprava si bude vyžadovať niekoľko návštev profesionála. Dôkladnú prípravu preto nepodceňuj. Vopred si rozmysli, aký typ farby na vlasy chceš – hľadáš niečo, čo ti vydrží dlhšie alebo sa postupne vymyje po niekoľkých umytiach? V obchodoch nájdeš 3 hlavné typy farieb:

permanentné farby (Vydržia zvyčajne niekoľko týždňov, majú vysoké krytie a prenikajú do hĺbky vlasu. Doma ich radšej nepoužívaj a nechaj to na kaderníka.)

semi a demi-permanentné farby (Skvelé na experimentovanie, postupne vyblednú pri bežnom umývaní šampónom. Sú ideálne na domáce použitie.)

jednodňové farby (Napríklad peny, ktoré sa zmyjú po prvom umytí šampónom. Ideálne na párty alebo festivaly.)

Pri výbere farby si premysli svoje reálne očakávania. Ak máš napríklad čierne vlasy a kúpiš si platinovú blond, nečakaj, že budeš hneď vyzerať ako Barbie. Je pravdepodobné, že farbu vlasov sa ti podarí zmeniť len o niekoľko odtieňov. Výrazná premena je dlhodobý proces.

Nezabúdaj ani na množstvo farby. Ak máš dlhé a husté vlasy, jedna krabička farby ti určite nebude stačiť, budeš potrebovať dve až štyri krabičky. Farbou určite nešetri, predídeš tak neželaným fľakom. Vždy je lepšie mať farbu navyše a vyhnúť sa stresu.

📝Príprava

Pred farbením si vlasy neumývaj – tvoja pokožka produkuje prirodzené oleje, ktoré chránia vlasy pred akýmkoľvek podráždením. Pigment sa tiež lepšie uchytí na suchých a dôkladne rozčesaných vlasoch.

Začni tým, že si vlasy dôkladne rozdelíš na 4 rovnaké časti, ktoré si pripneš sponkami (ideálne plastovými, nie kovovými, pretože kov môže spôsobiť stmavnutie farby). Najprv si vyčeš cestičku v strede, prejdi úplne do zadnej časti hlavy a rozdeľ si vlasy na ľavú a pravú stranu. Potom ľavú a pravú stranu rozdeľ do ďalších dvoch častí, ktoré pripni sponkami na vrch hlavy. Vzniknú ti tak štyri rovnaké časti. Ak si to nevieš dobre predstaviť, pomôž si videonávodom.

Zdroj: Unsplash/Element5 Digital

Pri farbení postupuj opatrne, môžeš si zafarbiť aj okolitú pokožku a oblečenie. Pokiaľ netúžiš po zafarbenom krku a ušiach, aplikuj na ne vazelínu alebo krém, ktoré poslúžia ako bariéra. Keď už máš všetko pripravené, je čas na prípravu a aplikáciu farby.

🎨Aplikácia farby

V krabičke semi-permanentnej farby nájdeš päť vecí – farebný krém, vyvolávač, kondicionér, rukavice a návod, ktorým sa treba dôkladne riadiť. Pri farbe L'Oréal Paris Casting Creme Gloss je proces miešania jednoduchý, keďže ti stačí všetko zmiešať v pribalenej fľaši, ktorá ti uľahčí aplikáciu.

Zdroj: L'Oréal Paris

⚠️ Upozornenie: Predtým, než sa vôbec pustíš do farbenia, uisti sa, že nemáš



, pokiaľ sa neriadiš inštrukciami, ktoré sú pribalené v každej krabici. Predtým, než sa vôbec pustíš do farbenia, uisti sa, že nemáš alergiu na niektorú zo zložiek. Zistíš to tak, že si niekoľko kvapiek farby aplikuješ za ucho alebo na zápästie a počkáš niekoľko minút. Pokiaľ tvoja pokožka sčervenie, napuchne, svrbí alebo sa začneš cítiť zle, produkt nepoužívaj. Toto sa ti môže stať , pokiaľ sa neriadiš inštrukciami, ktoré sú pribalené v každej krabici.

Keď už máš všetko namiešané, začni s farbením. Pomocou špičky aplikátora nanes farbu najprv na korienky a rozmasíruj ju prstami (nezabudni na ochranné rukavice). Potom pokračuj v nanášaní farby na korienky, až kým nebude pokožka hlavy pokrytá farbou. Následne prejdi na stredné časti a postupne sa prepracuj až ku končekom. Prstami alebo štetcom dôkladne nanášaj farbu na každý prameň.

Zdroj: Unsplash/Anthony Wade

Máš hotovo? Tak teraz máš tú najľahšiu časť, a to počkať, kým farba bude pôsobiť (presný čas čakania nájdeš v pribalenom návode). Farbu si najprv dôkladne opláchni vodou a potom použi šampón. Vlasy si vymývaj dovtedy, až kým voda nebude číra.

Na konci umývania použi pribalený kondicionér. Ten dodá tvojim vlasom hydratáciu, jemnosť a pomôže „uzamknúť“ farbu. Kondicionér si nanes do vlhkých prameňov, počkaj niekoľko minút, opláchni vlasy studenou vodou a nechaj ich prirodzene uschnúť.