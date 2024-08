McGregor sa pustil do Trumpa za podporu Khabiba. Zápasníka nazval „smradľavou tučnou opicou z inbredných pohorí Dagestanu“

Bývalý prezident USA a tohtoročný republikánsky kandidát Donald Trump nedávno v rozhovore so streamerom Adinom Rossom prezradil, že jeho obľúbeným zápasníkom je Khabib Nurmagomedov. Jeho rival Conor McGregor na túto informáciu okamžite zareagoval uštipačným príspevkom, ktorý však neskôr vymazal.

„Myslel som si, že u neho bude mentalita USA ONLY a to by bolo niečo, čo by som chcel osobne vidieť od môjho prezidenta. A nie vybrať si bývalého bojovníka z ruského Dagestanu, ktorý má na konte len tri hlavné zápasy.“

V ďalšom príspevku McGregor napísal, že týmto Trump ukončil svoju prezidentskú kampaň. „Smradľavá a tučná opica z inbredných pohorí Dagestanu je tvoj najobľúbenejší UFC bojovník? Wau. Otrasné.“ McGregor má poznámky k Nurmagomedovovi od zápasu, pri ktorom proti neporazenému rivalovi prehral v súboji o ľahkú váhu na UFC 229.

Conor McGregor raging against Trump because Trump said his favorite fighter is Khabib Nurmagomedov is the funniest thing on my timeline right now pic.twitter.com/AKRz30dp7A