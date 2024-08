Paraguajská plavkyňa Luana Alonso sa na Olympijských hrách v Paríži zúčastnila len raz, ale aj tak sa dostala na titulné stránky novín po celom svete.

Dvadsaťročná športovkyňa, ktorá je medzi fanúšikmi a priaznivcami niekedy označovaná za „najočarujúcejšiu plavkyňu celej olympiády“, bola z nejasných dôvodov vykázaná z olympijskej dediny. Informoval o tom server Sport.cz.

Zobraziť príspevok na Instagrame A post shared by Luana Alonso (@luanalonsom)

„Plávanie, ďakujem ti, že si mi umožnilo snívať, naučilo si ma bojovať, snažiť sa, vytrvať, obetovať sa, mať disciplínu a mnoho ďalšieho. Dala som ti časť svojho života a nevymenila by som to za nič na svete, pretože som zažila tie najlepšie zážitky vo svojom živote. Dalo si mi tisíce radostí, priateľov z iných krajín, ktorých budem navždy nosiť v srdci,“ povedala Alonso vo svojom vyhlásení, z ktorého mnohí cítili, že chce ukončiť kariéru.

„Jej prítomnosť vytvára v paraguajskom tíme nevhodnú atmosféru. Ďakujeme jej, že sa riadila pokynmi, keďže v dedine neprespala z vlastnej vôle,“ uviedla šéfka paraguajského olympijského výboru a bývalá tenistka Larissa Schaerer. Konkrétne dôvody vyhostenia nie sú známe, športovkyňa sa už vrátila do Spojených štátov, kde študuje.

LADBible citovala paraguajské médiá, ktoré špekulovali, čo by mohlo byť za vylúčením. Alonso vraj namiesto fandenia svojim krajanom a krajankám odišla do Disneylandu, iné špekulácie tvrdia, že na vine je kritika dresov národného tímu alebo jej vyhlásenie, že by radšej pretekala za USA ako za svoju rodnú krajinu.

Alonso údajne opustila olympijskú dedinu 5. augusta a odmietla podať vysvetľujúce vyjadrenie. Na instagramových príbehoch však zverejnila krátky nesúhlas so správami médií:

„Chcela by som objasniť, že ma nevyhodili, prestaňte šíriť nepravdivé informácie. Nechcem sa k tomu vyjadrovať, ale ani nechcem, aby o mne kolovali klamstvá,“ odkázala svojim takmer 700 tisíc sledovateľom.