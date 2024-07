V rozhodnutí zúčastniť sa ju podporil partner i rodina.

Olympijské hry sú tento rok oveľa tolerantnejšie k športovkyniam, ktoré majú deti. V Paríži majú vlastné miestnosti na dojčenie batoliat a najnovšie na podujatí súťažila tehotná šermiarka Nada Hafez. Zápas odohrala v siedmom mesiaci tehotenstva, pochválila sa tým na sociálnej sieti.

Ako informuje portál BBC, šermiarka bola úspešná v prvom kole a zvíťazila. V 16. kole ju súperka porazila.

„To, čo sa vám javí ako dvaja hráči na pódiu, boli v skutočnosti traja! Ja, moja súperka a moje dieťa, ktoré čoskoro príde na svet! Ja a bábätko sme zažili poriadnu dávku výziev, fyzických aj psychických. Horská dráha nazývaná tehotenstvo je ťažká sama osebe. Musela som bojovať, aby som našla rovnováhu medzi životom a športom. Bolo to veľmi namáhavé, no stálo to za to,“ napísala k príspevku.

Zároveň poďakovala svojmu manželovi a rodine, ktorí ju v športe podporili. Dvadsaťšesťročná Egypťanka nie je len úspešná športovkyňa, ktorá sa na olympiáde zúčastnila už tretí raz. V roku 2022 dokončila štúdium medicíny a je tiež klinickou patologičkou.