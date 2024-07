Po 60 rokoch od uvedenia prvej bábiky Barbie sa spoločnosť Mattel rozhodla rozšíriť sortiment.

Ako uviedla viceprezidentka spoločnosti Barbie a globálna vedúca oddelenia bábik Krista Bergerová vo svojom vyhlásení, Barbie je oveľa viac ako bábika. Podľa nej predstavuje sebavyjadrenie a spolupatričnosť. Spoločnosť Mattel pri výrobe novej bábiky spolupracovala s Americkou nadáciou pre nevidiacich, aby zabezpečila presný vzhľad od očí až po oblečenie pre slabozrakých a nevidiacich.

Nová Barbie drží červeno-bielu palicu s guľou na konci. Jej pohľad smeruje mierne nahor a von, aby presne odrážal pohľad nevidiaceho človeka. Barbie má na sebe oblečenie s hmatovými látkovými detailmi, ktoré Mattel zaradil po testovaní hračky slabozrakými a nevidiacimi deťmi.

Bábika má na sebe ružové tričko a fialovú tylovú sukňu. Zapínanie na zadnej strane vrchného dielu bábiky a elastický pás na sukni majú uľahčiť obliekanie. Balenie bábiky Barbie sa stalo aj cenovo dostupnejším. Na prednej strane obalu je nápis Barbie v Braillovom písme.

Zdroj: Mattel/ Barbie

V kampani pre novú Barbie sa objavila aktivistka Lucy Edwardsová, ktorá je sama nevidiaca. Povedala, že uvedenie novej Barbie je pre ňu všetkým. „Ako tínedžerka som sa cítila izolovaná, pretože som stratila zrak a nemala som nikoho, kto by mi bol býval podobný. Bola som sebavedomá vďaka svojej palici, ale keby som bola vedela, že ju má aj Barbie, bola by som sa cítila inak. Bola by mi pomohla na ceste k prijatiu slepoty a bola by som sa cítila menej osamelá,“ povedala Edwardsová.

Uvedenie novej Barbie si našlo mnoho priaznivcov. Jedným z nich je Kráľovský národný inštitút nevidiacich v Spojenom kráľovstve. „Je úžasné vedieť, že deti so zrakovým postihnutím sa teraz môžu hrať s Barbie, ktorá vyzerá ako ony,“ povedala Debbie Millerová, riaditeľka oddelenia poradenstva a podpory zákazníkov. Veľmi ju potešili detaily, ako napríklad hmatové oblečenie, palica a okuliare. „Je to pozitívny krok vpred,“ dodala.

Spoločnosť Mattel plánuje vyrobiť rovnakú bábiku s tmavou farbou pleti po tom, ako minulý rok predstavila bábiku s Downovým syndrómom. Obe bábiky sú súčasťou línie Fashionistas, ktorá bola uvedená na trh v roku 2009 a začala vyrábať bábiky s rôznymi odtieňmi pleti a tvarmi tela. Patrí sem aj Barbie s protézou nohy a bábika na invalidnom vozíku. V roku 2022 potom prišla na trh prvá nepočujúca bábika a Ken s autoimunitným ochorením nazývaným vitiligo.