Zápasnícka organizácia Oktagon MMA sa vrátila na Slovensko, kde zorganizovala galavečer pod holým nebom. Ako to dopadlo?

Sobotňajší galavečer Oktagon 59 ponúkol 10 duelov, v ktorých sa predstavili domáce aj zahraničné hviezdy. Videli sme bleskový knockout, ktorý sa pravdepodobne zapíše do histórie, ale aj trojkolové vojny. Jedným z vrcholov večera bol návrat českej legendy bojových umení Petra Knížeho, ktorý si pri príležitosti blížiacich sa 47. narodenín daroval ďalšie víťazstvo. Dozvedeli sme sa aj mená bojovníkov, ktorí postúpia do ďalšieho kola pyramídy Oktagon Gamechanger a výplatu snov.

Knockaut za 14 sekúnd!

Galavečer odštartoval skvelým ženským zápasom. Veronika Smolková, ktorá minulý rok pri svojom debute v organizácii nešťastne prehrala, sa vrátila do klietky, no tentoraz sa tešila z vytúženého víťazstva. A podarilo sa jej to vo veľkom štýle. V zápase si poradila so Srbkou Jovanou Dukičovou, ktorú slovenská ľaváčka zastavila na TKO v druhom kole.

Druhý zápas však priniesol ešte rýchlejší koniec. Kto mrkol, ten to nevidel. O najrýchlejší zápas večera sa postaral navrátilec do Oktagonu Milan Ďatelinka, ktorý potreboval len 14 sekúnd na to, aby premohol Ondreja Rašku. „Mr. Comeback“, ktorý v minulosti už pomýšľal na koniec kariéry, si lepší návrat ani nemohol priať. Zároveň si hlasno vypýtal prémiu za výkon večera.

Zdroj: OKTAGON MMA

Dánsky žralok a bývalý šampión bantamovej váhy Jonas Mågård už dlho hovoril, že si chce opäť siahnuť na opasok. Prekážkou v ceste mu však bol skúsený Kanaďan Josh Hill, veterán Bellatoru a ďalších organizácií. Hoci Mågård nedokázal zastaviť húževnatého súpera, o jeho víťazstve na body po troch kolách nemohlo byť pochýb. Po zápase si aktuálne prvý muž rebríčka vypýtal šancu znova zabojovať o opasok divízie, takže ju možno v ju blízkej budúcnosti aj dostane.

Prvá prehra v kariére

Česko-slovenské derby ponúklo zápas Radka Roušala proti Marcovi Novákovi. Brnenský pästiar Roušal vstúpil do zápasu tvrdo a prvé kolo získal na svoju stranu. Od druhého kola však Novák začal prenášať boj na zem, kde sa opakovane snažil svojho súpera udusiť. To sa mu síce nepodarilo, ale vďaka svojej dominancii na zemi Novák nakoniec presvedčil všetkých bodujúcich rozhodcov a predĺžil svoju víťaznú sériu na tri zápasy v rade. Pre Roušala to bola prvá prehra v jeho profesionálnej kariére v MMA.

Zdroj: OKTAGON MMA

Prelims karta vyvrcholila medzinárodným súbojom medzi Piotrom Wawrzyniakom a účastníkom Tipsport Pyramid Gamechanger Andreasom Michailidisom, ktorý dostal divákov zo sedadiel. Postarali sa totiž o vojnu v stoji, v ktorej lietali tvrdé údery a krv prelievali obaja. Michailidis mal spočiatku navrch, ale s pribúdajúcimi minútami začal poľský pästiar Wawrzyniak dostávať svojho súpera pod tlak. V treťom kole sa obaja pustili do súboja a do posledných chvíľ nebolo jasné, kto z neho vyjde ako víťaz. Nakoniec to bol Wawrzyniak, ktorý zvíťazil tesne 2:1 na body a postaral sa o jeden z najväčších zlomových momentov večera.

Legenda oslavovala veľké víťazstvo

Hlavnú kartu otvoril návrat legendy Petra Knížeho, ktorého v klietke preveril o 12 rokov mladší slovenský borec Radovan Úškrt. Ten síce ukončil všetkých svojich osem víťazstiev pred limitom, ale na veterána českej scény nestačil. V druhom kole Kníže stiahol súpera na zem, kde mu zasadil nekompromisný triangle choke, po ktorom Úškrt odklepal. Len niekoľko dní pred svojimi 47. narodeninami si tak pripísal víťazstvo, ktoré môže byť posledným v jeho mimoriadne bohatej kariére.

Zdroj: OKTAGON MMA

Neporazená kráľovná Oktagonu Lucia Szabová zatiaľ nenašla v organizácii premožiteľku a úplnú dominanciu predviedla aj na sobotňajšom galavečere. Prvú porážku sa jej snažila pripraviť Španielka Aitana Alvarezová, no na slovenskú hviezdu nenašla recept. Szabová vďaka svojmu precíznemu postoju dominovala vo všetkých troch kolách a pripísala si jasné víťazstvo 3:0 na body.

Ťah na jednu bránu

Rezervný zápas v miliónovej pyramíde Tipsport Gamechanger privítal slovenskú legendu Ivana Buchingera, ktorý má na konte viac ako 50 zápasov. V sobotu si zmeral sily s poľským tankom Łukaszom Rajewskim. Do šance sa však vôbec nedostal. Buchinger od začiatku nasadil pekelné tempo a Poliak sa ocitol pod paľbou úderov a kopov. Buchinger doviedol svoje ťaženie do úspešného konca v druhom kole, keď svojho súpera položil na lopatky a prinútil ho k submisii.

Šampión divízie perovej váhy Losene Keita kosil v oktagone jedného súpera za druhým. A srbský bojovník Predrag Bogdanovič nebol výnimkou. Hneď od začiatku ukázal, že jeho taktikou je preniesť boj na zem, ale veľmi mu to nešlo. Keita použil svoje povestné granáty, a aj keď bol chvíľu na zemi, dokázal sa pomerne rýchlo postaviť späť.

Keita zatĺkol pomyselný klinec do Srbovej rakvy v druhom kole, keď úderom poslal Bogdanoviča na zem, kde Srb vzdal svoju obranu a rozhodca zápas zastavil. Keita si tak zabezpečil miesto v semifinále pyramídy. Stretne sa v ňom s Poliakom Mateuszom Legierskim.

Vrchol večera

Nabitý turnaj uzavrel ďalší súboj v pyramíde Tipsport Gamechanger, v ktorom proti sebe nastúpili šampión ľahkej váhy Ronald Paradeiser a Daniel Torres. Rakúsky bojovník bol pred začiatkom pyramídy považovaný za jedného z najväčších favoritov celého projektu, no v súboji so slovenským favoritom to tak nevyzeralo. Paradeiser podal absolútne chirurgický výkon hodný šampióna.

Zdroj: OKTAGON MMA

Torres je známy svojimi tvrdými údermi, ktorých silu Paradeiser niekoľkokrát pocítil. Ten si však vďaka svojej výškovej prevahe dokázal väčšinu zápasu udržiavať odstup a zasahovať súpera presnými kombináciami. Chvíľami sa dokonca zdalo, že Torres sa sotva udrží na nohách, no napriek tomu dokázal dokončiť všetky tri kolá. V samom závere Paradeiser tvrdým úderom poslal súpera na zem, ale na knokaut to nestačilo. Napriek tomu si pripísal dôležité víťazstvo a vďaka nemu postúpil do ďalšieho kola Miliónovej pyramídy.