6. séria Too Hot to Handle bude iná, ako ju poznáme. Oddnes si môžeš pozrieť prvé 4 epizódy.

Netflix prichádza s novou sériou svojej šteklivej reality šou Too Hot to Handle, ktorá sľubuje ešte viac drámy, romantiky a nečakaných zvratov. Tentoraz však súťažiaci vedeli, do čoho idú. Aspoň si to mysleli.

Zo začiatku šou pôsobí, ako ju už poznáme – do krásnej prímorskej vily vyberú mužov a ženy, ktorí svoje sexuálne túžby nedokážu držať na uzde. Nedokážu to ani s prísľubom finančnej odmeny či pod hrozbou trestov za porušenie pravidiel. Avšak v tejto sérii sa na to účastníci zapísali dobrovoľne. A preto tento rok podľa slov moderátorky v traileri „kráľovná cockblockingu zmenila všetko“.

Zdroj: Netflix

V novej sérii na súťažiacich čaká nová výhra a uvidíme v nej aj známe tváre z predchádzajúcich sérií. Najväčším zvratom je však nové Lanino alter ego Neposlušná Lana, pri ktorej nebudú platiť žiadne pravidlá.

Aktuálne si už na Netflixe môžeš pozrieť prvé štyri epizódy. Platforma nás necháva v napätí a ďalšie epizódy vydá v dvoch blokoch – 26. júla a 2. augusta.