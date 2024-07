Príliš dlho neváhaj a využi túto šancu.

Dobrá brigáda sa dokáže premeniť na jeden z najlepších zážitkov, aký zažiješ počas letných mesiacov. Môžeš spoznať skvelých ľudí, dostať sa do bizarných situácií a slušne si zarobiť. Dokonca si tak môžeš vylepšiť aj svoje cévečko.

Toto leto máš príležitosť vyskúšať nezabudnuteľnú brigádu. Traja slovenskí influenceri – Patrabene, Oski Barami a Adam Pavlovčin (ADONXS) pre teba majú ponuku, aká sa neodmieta.

„Táto možnosť sa nebude len tak opakovať, keďže mám dlhý zoznam ľudí z môjho okolia, ktorí sa na brigádu už prihlásili,“ vysvetľuje Patrícia, ktorú môžeš poznať pod prezývkou Patrabene.

V rámci brigády ťa ADONXS vezme so sebou do merch storu na Lovestream festival, Patrabene do svojho Inspiary a s Oskim budeš tvoriť content na Instagrame. Získať túto brigádu nie je komplikované, stačí, ak spĺňaš niekoľko podmienok.

Takto sa prihlásiš

Exkluzívne brigády nájdeš na novej platforme partytimejob.sk, ktorú pre študentov priniesla Slovenská sporiteľňa. Medzi inzerátmi nájdeš aj tri pracovné ponuky, ktoré budú určite patriť medzi najžiadanejšie, a to brigády uvedených influencerov.

Keďže záujem o tieto miesta bude naozaj veľký, môžeš si šance zvýšiť tak, že si o ne zasúťažíš. Brigádu totiž získa len niekoľko šťastlivcov. Do súťaže sa zapojíš jednoducho so svojím študentským účtom. Ak ho nemáš, otvoríš si ho do 10 minút mobilom cez apku George.

Čo potrebuješ urobiť? Do súťaže sa môžeš prihlásiť iba so SPACE účtom v Slovenskej sporiteľni. Otvor si študentský účet online cez apku George, potrvá to iba niekoľko minút.

Na webe partytimejob.sk si potom vyber brigádu u influencera, ktorá ťa najviac oslovila.

Zadaj svoje meno, e-mail a IBAN svojho účtu, ktorý nájdeš v apke George.

Na brigádu k ADONXS-ovi sa môžeš prihlásiť do 11. augusta a k Oskimu do 18. augusta. Patrabene počká na tvoju prihlášku až do 25. augusta.

Mená výhercov sa dozvieš vždy na ďalší pracovný deň.

U všetkých influncerov pôjde o jednodňovú brigádu s odmenou 100 eur. Ďalšie eurá na účte môžeš mať aj vďaka študentskému účtu v Slovenskej sporiteľni. Otvor si nový účet cez mobil a môžeš získať bonus až 60 eur. Odporuč ďalej Georgea kamošom a získaj ďalších 30 eur za každého, kto si otvorí účet cez tvoj pozývací odkaz a splní podmienky. Takýmto spôsobom môžeš získať bonus až do výšky 300 eur.

Aká práca ťa čaká?

„Bude to nielen manuálna práca ako balenie zásielok, dopĺňanie produktov a kontrola skladu, ale budeš aj kreatívne pomáhať pri tvorbe na sociálne siete. Je to psychohygiena a hlavne je to zábava, čo aj vidieť na videách,“ vysvetľuje Patrabene. Od teba očakáva zodpovedný prístup a plnenie úloh s radosťou.

Ak sa na teba usmeje šťastie a na brigádu sa dostaneš ADONXS-ovi, užiješ si kopec hudby a zábavy. „Chcel som brigádu ozvláštniť a dať jej nejakú pridanú hodnotu, preto víťazného brigádnika zoberieme na Lovestream festival v Bratislave. Nebudeme ho však trápiť zbytočne dlho, aby si mohol užiť aj festival,“ opisuje hudobník.

Samotná práca na festivale ti zaberie zhruba tri hodiny, počas ktorých sa budeš starať o stánok s merchom. Od brigádnika očakáva ADONXS najmä ľudskosť, konštruktívny a pragmatický prístup. Vítaná je aj finančná gramotnosť a zdravý sarkazmus.

V prípade, že miluješ rôznorodosť, dobrodružstvo a neprekáža ti cestovanie, bude pre teba brigáda u Oskiho ako stvorená. Táto práca nie je pre každého, a ako sám Oski upozorňuje, spolupráca s ním vie byť celkom nevyspytateľná.

U Oskiho si vyskúšaš rôzne aktivity. „Niekedy natáčam v zahraničí a potrebujem si nájsť ubytovanie a miestne atrakcie. Inokedy mám zaujímavého hosťa, no nestíham urobiť prípravu a potrebujem niekoho, kto mi zhromaždí zaujímavé informácie,“ približuje Oski Barami.

Ideálny brigádnik by mal disponovať predovšetkým skvelým všeobecným prehľadom a pohotovosťou. Oski od teba zároveň očakáva schopnosť nájsť dobré zážitky za rozumnú cenu a, samozrejme, pripraviť zaujímavé otázky pre hostí, vďaka ktorým môže vzniknúť super video.

Aj influenceri si skúsili rôzne brigády

Patrabene si stále dobre pamätá na svoju prvú brigádu, ktorá ju výrazne ovplyvnila. „Doteraz čerpám zo svojej prvej veľkej brigády pre jeden fastfood. Vytvarovalo ma to z rozlietaného pubertiaka na zodpovednú osobu, ktorá sa naučila komunikovať s cudzími ľuďmi, vedela som, ako zvládať stresové a nepríjemne situácie. A dodnes balím wrap ako profík,“ dodáva.

Život ADONXS-a je odjakživa úzko spojený s módou. Dokonca aj jeho úplne prvá brigáda bola v obchode známej značky.

„Moja úplne prvá práca bola v maturitnom ročníku, keď som si na polovičný úväzok privyrábal v obchodnom reťazci Zara. Bavilo ma to, ale vydržal som tam iba pár mesiacov. Dodnes si pamätám veľmi elegantné a štýlové uniformy, ktoré sme všetci dostali,“ priblížil.

Aj pracovnú pozíciu, akú ADONXS ponúka tebe, si vyskúšal na vlastnej koži, keď pôsobil ako model v milánskom odevnom dome Alexander McQueen.

Na svoju úplne prvú brigádu si dodnes spomína aj Oski. Táto skúsenosť ho totiž naučila vážiť si nielen peniaze. „Moja prvá brigáda bola v sklade. Manuálna práca mi nie je cudzia, ale určite ani sympatická. Vykladal som kamióny za 5 eur na hodinu. Spomínam si na ňu v dobrom, ale o to viac si vážim to, akú mám prácu teraz.“

Nová platforma ti prináša prácu aj zábavu

Na platforme partytimejob.sk, samozrejme, nájdeš aj brigády, kde môžeš pracovať dlhodobo so štandardným hodinovým platom, ako napríklad v Slovenskej sporiteľni.

Okrem toho tu nájdeš rôzne tipy a triky alebo užitočné informácie – napríklad aké brigády sú najlepšie platené, aké skills potrebuješ alebo skvelé benefity, ktoré môžeš ako brigádnik získať.

Platforma bude dostupná dlhodobo a poslúži ti ako skvelý spôsob na budovanie vlastnej finančnej nezávislosti.