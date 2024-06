Ľudia sa sťažujú na cenu piva na Oktoberfeste. Za krígeľ tento rok zaplatíš historicky najviac

Cena piva na Oktoberfeste v priebehu rokov rástla, no počas tohto ročníka prekoná hranicu 15 eur.

Tradičný pivný festival Oktoberfest v nemeckom Mníchove láka každoročne množstvo miestnych, ale aj turistov z celého sveta. Podľa odhadov ho každoročne navštevuje približne 6 miliónov ľudí. Cena piva v priebehu rokov rástla, no počas tohto ročníka prekoná hranicu 15 eur.

Podľa portálu Bild ide o cenový šok. „Za túto cenu dostanete rezeň s prílohou vo väčšine krčiem!“ píše hneď v úvode. Kým mnohí sú z ceny rozčarovaní, 82-ročná Nemka Bärbel Veit to vidí pragmaticky. „Ľudia sa v dnešnej dobe stále sťažujú na cenu piva, ale stany sú stále plné,“ hovorí a poukazuje na to, že v 60. rokoch, keď sa na Oktoberfeste zoznámila so súčasným manželom, stálo pivo okolo 2,50 marky.

Prezident mníchovskej Asociácie proti podvodnému nalievaniu Jan-Ulrich Bittlinger si myslí, že ľudia sa viac ako na cenu sťažujú na nepoctivé čapovanie. „Žiadna radosť to nie je, ale keby šenkýri na Tereziánskej lúke (tradičné miesto Oktoberfestu) čapovali poctivo, nebol by hnev taký veľký,“ povedal.