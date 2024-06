Adela Vinczeová nevylučuje, že sa stiahne z obrazoviek. Ak sa situácia v televíziách zhorší, zostane doma so synom

Moderátorka reagovala na otázku, ako sa bude vyvíjať jej kariéra, ak situácia v médiách nebude priaznivá.

Úspešná moderátorka Adela Vinczeová je stálicou televíznych obrazoviek. Pravidelne sa objavuje predovšetkým v projektoch TV Markíza a verejnoprávnej televízie. Pre turbulentné obdobie v slovenských médiách však mnohých zaujíma, ako sa bude vyvíjať jej kariérna cesta.

„Ak sa situácia v televíziách nejako zásadne zhorší, môže byť jedna z alternatív aj to, že zostanem doma so synom. Ale nechcem nič unáhliť. Aktuálne je situácia v Markíze stabilizovaná, pokiaľ viem. A čo bude v STVR, sa ešte nevie. Podmienky neriešim žiadne, tie som mala vždy adekvátne,“ uviedla pre denník Nový Čas.

Nevylučuje, že sa z obrazoviek stiahne

Obľúbená moderátorka si vie predstaviť aj alternatívu, že sa z obrazoviek stiahne a bude sa venovať synovi. „Maxíkovi sa už teraz venujem veľkú väčšinu času, takže veľká zmena by to nebola. Moje televízne projekty sú skôr občasné a nárazové. Je to pár dní v roku, ktoré sa okrem Let’s Dance nakrúcajú cez deň. Viem si predstaviť kadečo, lebo život môže kadečo priniesť,“ povedala.

Zdroj: Instagram/@viktorvincze

Manželia Vinczeovci si vedia predstaviť, že by svoju rodinu rozšírili o ďalšieho člena. Aktuálne sú čakateľmi v poradovníku žiadateľov o adopciu. Znamená to okrem iného aj to, že ak by sa matke, ktorá porodila ich syna, narodilo ďalšie dieťa a ona ho dala na adopciu, ako prvých by oslovili práve Adelu a Viktora.

„Zapísaní sme už dlhé mesiace. Je možné, že ak sa aj mame nenarodí ďalšie dieťa, napokon na nás príde ,bežné‘ poradie, ale v tejto chvíli je predčasné uvažovať o tom, čo bude alebo nebude. Rozhodneme sa podľa aktuálneho pocitu a okolností danej chvíle. Presne tak, ako to bolo aj v prípade nášho syna,“ uzavrela Adela.