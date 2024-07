Pozri si nové reklamné spoty.

Pivo Krušovice Bohém miluje poriadnu drámu aj skvelú komédiu. Preto je aj tento rok partnerom obľúbeného festivalu Letné shakespearovské slávnosti 2024, ktorý sa už 23 rokov uskutočňuje v našom hlavnom meste. Na javisku môžeš vidieť najznámejšie hry dramatika Williama Shakespeara v podaní obľúbených slovenských hercov.

Letné shakespearovské slávnosti sa uskutočnia od 4. júla do 6. augusta na Bratislavskom hrade. V podaní známych hercov si môžeš vychutnať hry ako Skrotenie zlej ženy, Hamlet, Komédia omylov či Sen noci svatojánské. Celý program a vstupenky nájdeš TU . Počas celého večera si okrem kultúrneho zážitku vychutnáš aj vychladené pivo Krušovice Bohém z prémiového žateckého chmeľu.

Známe tváre však neuvidíš iba na javisku. Ešte pred otvorením tradičného festivalu sa totiž Krušovice spojili so študentmi Vysokej školy múzických umení, aby spoločne vytvorili reklamné spoty k novému ležiaku Krušovice Bohém a jeho partnerstvu s Letnými shakespearovskými slávnosťami. Úlohou študentov bolo vytvoriť dve reklamné videá prezentujúce spojenie piva Krušovice s Letnými shakespearovskými slávnosťami.

Vznikli tak dva spoty – Bohém miluje drámu a Bohém miluje komédiu. „Na VŠMU je štúdium divadla aj filmu. Krušovice Bohém podporujú jednu z najznámejších divadelných akcií u nás a chceli sme to ukázať filmovým spotom,“ priblížila spoluprácu junior brand manažérka značky Krušovice Evelina Jakabovič.

Spolupráca so študentmi bola prirodzená a obohacujúca pre obe strany. Krušovice získali svieže reklamné spoty vytvorené mladými ľuďmi, študenti zase cenné skúsenosti a možnosť zapojiť sa v rámci ročníkovej práce do veľkého projektu. „Mladí ľudia prinášajú vždy nový vietor. Tak ako aj novinka Krušovice Bohém do značky Krušovice,“ dodala Evelina Jakabovič.

V dvoch reklamných spotoch účinkujú herci Ingrid Hrubaničová, Vladimír Zboroň, Oliver Asztalos a Adela Mojžišová. Na celej tvorbe sa podieľalo 10 študentov a študentiek z VŠMU.

Spolupráca so študentmi bola podľa slov Eveliny Jakabovič na profesionálnej úrovni: „Príprava a samotná práca na spotoch prebiehali veľmi podobne, akoby sme pracovali s profesionálnou produkciou, len s menším počtom ľudí. Bolo pre nás príjemným prekvapením, ako profesionálne študenti k projektu pristupovali od prvých stretnutí až po dodanie.“

Samotné natáčanie zvládol filmový štáb v priebehu jedného dňa. Točeniu však predchádzali niekoľkotýždňové prípravy, počas ktorých sa stretávali študenti, herci aj zástupcovia značky Krušovice.

Originálne spoty sa im naozaj vydarili. Posúdiť to môžeš aj ty. Ich spoločný výsledok si pozrieš na videách vyššie. Ktoré video ťa zaujalo viac?