Postupová kalkulačka: Futbalisti Slovenska majú postup do osemfinále vo vlastných rukách, situáciu môžu zamotať remízy

Slovenská futbalová reprezentácia má stále veľkú šancu na postup zo základnej skupiny.

Slovenská futbalová reprezentácia si nedokázala vo včerajšom zápase zabezpečiť priamy postup do osemfinále, a tak máme v tejto fáze turnaja s Ukrajinou a Rumunskom v tabuľke po tri body. Rumunsko má však odohratý len jeden zápas, druhý ho dnes čaká s favorizovaným Belgickom.

Ak by Rumuni v dnešnom večernom zápase uspeli plným bodovým ziskom, boli by prvým postupujúcim. Ak zvíťazia Belgičania, všetky štyri tímy budú mať rovnaký počet zápasov aj bodov a začína sa v podstate odznova, rozhodovať však už bude len posledný zápas.

Za každých okolností má slovenská reprezentácia stále osud vo vlastných rukách, kľúčový bude náš zápas proti Rumunom v stredu 26. júna o 18.00 hod. vo Frankfurte. Výhra v tomto stretnutí by nám zabezpečila priamy postup do osemfinále. Ani prehra by automaticky nemusela znamenať vypadnutie, situáciu by komplikovali aj remízy.

Dôležité je, že vždy rozhodujú vzájomné zápasy, preto sa Slovensko musí sústrediť v prvom rade na výhru. Šanca na postup existuje aj v prípade, že skončíme na treťom mieste. Zo skupiny tretích postúpia štyri najlepšie tímy, ktoré získali najväčší počet bodov zo základnej časti. Ak by nastala situácia, že by mali niektoré tímy rovnaký počet bodov, rozhodujúce by bolo skóre a ďalšie koeficienty UEFA.