Justin Timberlake prvýkrát prehovoril o svojom zatknutí za jazdu pod vplyvom alkoholu. Fanúšikom poslal vrúcny odkaz

V piatok na koncerte v Chicagu prelomil mlčanie, keď publiku porozprával o svojom zatknutí a noci strávenej vo väzení.

Justin Timberlake sa prihovoril fanúšikom po tom, čo ho v minulom týždni zadržali pod vplyvom alkoholu. „Bol to náročný týždeň. Viem, že je niekedy ťažké mať ma rád, ale vy mi to stále vraciate,“ povedal publiku na svojom prvom verejnom vystúpení od svojho zatknutia 18. júna. Dodal, že jeho fanúšikovia a fanúšičky tiež bojovali so vzostupmi a s pádmi. Informácie priniesla webová stránka Deadline.

Obvinili ho z jazdy pod vplyvom alkoholu v meste Sag Harbor v štáte New York, kde strávil aj noc vo väzení. Podľa polície ho zastavili po tom, ako prešiel bez zastavenia na stopke a jeho auto značky BMW kľučkovalo po ceste.

Najbližšie sa má dostaviť na súd 26. júla, v ten istý deň má začať dvojdňový pobyt v poľskom Krakove. Timberlake údajne obvinenia odmieta a tvrdí, že mal jeden drink.

Timberlake je v súčasnosti na svojom svetovom turné Forget Tomorrow World Tour. Do New Yorku sa má vrátiť 25. a 26. júna na dva večery v Madison Square Garden. Hoci nenavštívi Českú ani Slovenskú republiku, strávi niekoľko týždňov v iných európskych krajinách. Navštívi Belgicko, Holandsko, Dánsko a Francúzsko.