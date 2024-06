Vášnivá dvojica si vychutnávala intímne chvíľky v centre európskeho historického mesta. Pohoršení miestni zúria

Dvojica si to „rozdala“ priamo pri bránach kultúrnej pamiatky zapísanej do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Obyvatelia obľúbených dovolenkových destinácií sú na vyčíňanie turistov zvyknutí. Dosiaľ nevídaným javom bol aj sex za bieleho dňa, no to sa dvojica v chorvátskej metropole Split rozhodla zmeniť.

Podľa informácií z miestneho portálu Slobodna Dalmacija sa na sociálnych sieťach začalo šíriť video, na ktorom si dvojica užíva intímne chvíle priamo pri schodoch kultúrnej pamiatky zapísanej do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Obyvatelia mesta zúria

Rozhorčení obyvatelia mesta, ale aj iní turisti video ihneď komentovali: „Ako dlho sa ešte budeme pozerať na pornoscény z Diokleciánovho paláca?! Čo sa deje?! Kde sú policajti, dozorcovia, pracovníci komunálnych služieb?“ spytuje sa nespokojný používateľ Facebooku.

Ďalších pobúril nielen výber lokality, v ktorej si to dvojica „rozdala“ – Diokleciánov palác, ale aj to, že sa to rozhodli urobiť za bieleho dňa. „Nekultúrny akt“, ako to portál nazval, mohli totiž vidieť ostatní okoloidúci, no najmä deti.