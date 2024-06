17-ročná tínedžerka po nadmernom vapingu zmodrala. Lekári jej museli odstrániť časť plúc

S elektronickými cigaretami začala, keď mala iba 15 rokov.

Tínedžerka Kyla z anglického Egremontu zmodrala kvôli nadmernému fajčeniu elektronických cigariet. Pre škodlivý vaping jej praskol malý vzduchový pľuzgier na pľúcach, známy ako pľúcna kvapka. Mladé dievča museli previezť do nemocnice, kde strávila dva týždne, upozorňuje portál Ladbible. 17-ročné dievča prišlo po operácii o časť pľúc.

„Keď som mala 15 rokov, začalo sa to stávať populárnou vecou. Všetci moji priatelia to robili. Len som si myslela, že to bude neškodné a že budem v poriadku,“ povedala tínedžerka o jej začiatkoch s elektronickými cigaretami.

Kyla uviedla, že vyfajčila ekvivalent približne 400 cigariet týždenne. Kvôli nebezpečnej situácii, v ktorej sa ocitla, sa rozhodla, že sa k cigaretám už nepriblíži. „Ale teraz sa ich nedotknem. Nepriblížila by som sa k nim. Situácia ma naozaj vystrašila,“ povedala tínedžerka.

Elektronické cigarety sú síce „zdravšou“ alternatívou fajčenia, no vôbec nie sú pre telo prospešné. Podľa lekárov je nikotín v nich návykový. Okrem iného vystavujú používateľa riziku vzniku ochorenia ďasien, sucha v ústach, zubného kazu či skorej straty zubov.