Samuel „Pirát“ Krištofič o Survivore: Raz sme si na ostrove upiekli tarantulu. Boli aj momenty, keď som sa opúšťal (Rozhovor)

V Dominikánskej republike si siahol na dno. Na ostrove strávil vyše dva mesiace bez základných ľudských potrieb a jedla.

Všetci ho poznáme ako sebavedomého MMA zápasníka z domáceho Oktagonu. Je bývalým šampiónom divízie stredných váh, a keď naposledy v decembri minulého roka nastúpil do klietky, šokoval celé Česko a Slovensko výstavným knokautom. Tvrdou pravačkou doslova uspal českého „Terminátora“ Karlosa Vémolu.

Bratislavčan Samuel „Pirát“ Krištofič (34) sa ako pravý bojovník následne rozhodol skúsiť šťastie v najťažšej a najdrsnejšej reality šou Survivor. Na ostrove, kde na každom kroku číhali jedovaté škorpióny, tarantuly a nepríjemný hmyz, spolu s ďalšími súťažiacimi vydržal neuveriteľných 73 dní. Bez základných ľudských potrieb a jedla. Stejky, burgery či kuracie krídelká nahradili kokosy či plody mora. Tie si partia odvážlivcov musela svojpomocne uloviť.

Zdroj: Archív TV Markíza

Hlad však nebol jediným problémom na ostrove. Odlúčenie od najbližších a bez akéhokoľvek kontaktu nepochybne človeku začne liezť na psychiku. Pirát nebol výnimkou, ako sám priznal. I keď bojoval o výhru snov 100-tisíc eur statočne a dostal sa až do top desiatky, nakoniec zo súťaže vypadol.

V tomto článku si prečítaš: Kto bude pravdepodobne jeho najbližším súperom v Oktagone.

Či by si trúfol na UFC veterána „Macha“ Muradova, ktorý sa prednedávnom vrátil do Oktagonu.

Kto ho zo súťažiacich v Survivore najviac vedel vytočiť a koho by si zobral do klietky, keby mohol.

Čo spravil po návrate z ostrova a ako prekvapil rodinu.

Čo si počas šou uvedomil.

Zdroj: Archív TV Markíza

Ešte predtým než prejdeme k Survivoru, zaujíma ma, ako si prežíval odvetu Attilu Végha a Karlosa Vémolu v pražskom Edene, ktorú vyhral český Terminátor. Čo hovoríš na výsledok?

Fandil som, samozrejme, Attilkovi. O to viac som bol smutnejší, že sa mu to nepodarilo. Karlos prišiel dobre pripravený, podarilo sa mu zvíťaziť... Je to šport, beriem to tak, ako to je. Mrzí ma to, ale život ide ďalej.

Vraj ti Attila pokazil stávkový tiket. Koľko si mohol vyhrať?

To je pravda. Bol to posledný zápas, ktorý som očakával na svojom tikete, a keby to vyšlo, mohli to byť tisícky eur.

Ľudia začali po tomto zápase nezmyslene konšpirovať, vraj výsledok bol dohodnutý vopred a Attila to „predal“. Čo vravíš na podobné vyjadrenia?

Neviem, príliš sa nad takýmito vecami nepozastavujem. Nemám k tomu príliš čo povedať. Aj na svojom profile sa stretávam s podobne hlúpymi poznámkami, či už čo sa týka MMA, alebo aj Survivora. Vnímam to tak, že na sociálnych sieťach si ľudia môžu napísať, čo len chcú, aj hocijakú blbosť. V bežnej konverzácií z očí do očí by ti to však nikdy nepovedali.

Karlos si pred pár dňami zaspomínal na váš spoločný zápas a k prípadnej odvete s tebou vravel, že by ťa porazil deväťkrát z desiatich zápasov. Čo by si mu na to odkázal?