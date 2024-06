Bol zápas medzi Vémolom a Véghom dohodnutý? Terminátor reaguje na konšpirácie niektorých fanúšikov

V sobotu sa v pražskej futbalovej aréne konala odveta storočia. Zápas sa skončil po 2. kole víťazstvom pre Vémolu.

Cez víkend sa v pražskej futbalovej aréne v Edene konala odveta storočia. V klietke sa proti sebe postavili Karlos Vémola a Atilla Végh. Oktagon 58 skončil porážkou slovenského bojovníka v 2. kole.

Ako informuje MMA Fanatik, okolo výsledku sa vedú siahodlhé diskusie a niektorí fanúšikovia si myslia, že zápas bol dopredu dohodnutý. Takýchto konšpirácií sa objavilo toľko, že na ne zareagoval aj samotný víťaz „Terminátor“.

„Toto sa úplne dohodnúť nedá. A pokiaľ sme si to natrénovali, tak sme majstri. Myslím si, že ja aj Attilka sme veľmi ješitní na to, aby sme si s kýmkoľvek čokoľvek dohodovali. Dostal som do hlavy také rany, to isté Attila. A ako on povedal, obaja sme sa tam išli v dobrom zabiť. Ak si niekto myslí, že sme si to dohodli, tak je blázon,“ uviedol pre Oktagon šampión poloťažkej divízie.

View this post on Instagram A post shared by OKTAGON MMA (@oktagonmma)

„Karlos mal dnes svoj deň, bol lepšie pripravený, dostal obrovskú ranu do hlavy, ktorú ustál, takže mu gratulujem a uznávam prehru,“ odkázal Attila. Konšpirácie týkajúce sa údajne zmanipulovaného výsledku mnohí šíria preto, že v roku 2019 bol výsledok presne opačný. Víťazstvo si pripísal Atilla, a tak je celkový stav medzi bojovníkmi 1 : 1, čo znamená, že by teraz potenciálne mohlo dôjsť k trilógii, na čom by opäť mohla zarobiť nielen organizácia, ale aj obaja fighteri.

Terminátor však potvrdil svoj odchod: „Ja musím dnes dať dole rukavice, pretože končím, ale jednu rukavicu dávam Ondřejovi (Novotnému, promotérovi Oktagonu, pozn. red.) a druhú Attilovi, ktorý bol dnes skvele pripravený.“ Avšak ďalší zápas s Attilom do budúcna úplne nevylúčil.

Ani jeden zo zápasníkov však neodchádza s „prázdnymi rukami“. Za zápas si odnesú viac ako 100-tisíc eur. Zároveň si fanúšikovia myslia, že si zápasníci prilepšia o 200- až 300-tisíc eur, pretože Karlos dávnejšie povedal, že za odvetu mu musia zaplatiť 5-krát viac.