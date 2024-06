O princeznej Kate sa špekuluje, že sa možno už nikdy nevráti ku kráľovským povinnostiam

Princezná z Walesu je v lekárskej starostlivosti a je na ceste k uzdraveniu. Ako to s ňou bude vyzerať z pracovnej stránky?

Hoci palác zatiaľ veľa podrobností neprezradil, princ William sa vyjadril, že Kate sa darí dobre. V posledných týždňoch ju bolo možné vidieť, ako si sama alebo s rodinou vybavuje rôzne záležitosti. „Kate sa cíti dostatočne silná na to, aby sa mohla venovať svojim deťom,“ uviedol zdroj blízky kráľovskej rodine. „Je veľmi aktívnym rodičom.“

„Kate sa zotavuje dobre. Len sa nemôže stretávať s mnohými ľuďmi, pretože by mohla ľahko ochorieť,“ dodal zdroj. Ako to bude s jej návratom ku kráľovským povinnostiam?



Očakáva sa, že sa do práce vráti najskôr na jeseň alebo na budúci rok. „Kate potrebuje predovšetkým priestor a súkromie na zotavenie,“ uviedol palác. „Do práce sa nevráti, kým nedostane od lekárov zelenú.“

Kate sa možno už nikdy nevráti do úlohy, v ktorej ju ľudia videli predtým

Podľa iného zdroja princeznin tím prehodnocuje, čo všetko bude schopná pokryť, keď sa vráti, a poznamenáva, že sa možno nikdy nevráti do úlohy, v ktorej ju ľudia videli predtým.

Odklad pracovných povinností je pre pár veľmi vítaný. „Oznámenie, že nebudú môcť toľko pracovať, bolo nečakané, ale umožní to Kate a Williamovi tráviť viac času spolu. Zblížili sa a sú si bližší ako kedykoľvek predtým,“ prezradil zdroj.