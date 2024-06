Ronaldov komentár pokoril rekord v počte lajkov na Instagrame. Reagoval ním na prestup Mbappého do Realu Madrid

Jeho interakcia dojala mnohých futbalových fanúšikov.

Futbalista Kylian Mbappé na Instagrame po siedmich rokoch ohlásil prestup z tímu Paris Saint-German do španielskeho klubu Real Madrid. Významný prestup sa nepriamo postaral aj o nevšedné prvenstvo – rekord v počte nazbieraných lajkov na komentári. Jeho autorom je samotný Cristiano Ronaldo.

„Splnil sa mi sen. Som taký šťastný a hrdý, že môžem prísť do svojho vysnívaného klubu. Nikto asi nepochopí, aké nadšenie momentálne prežívam. Teším sa na vás, fanúšikovia Madridu, ďakujem vám za vašu neskutočnú podporu. Ahoj, Madrid!“ napísal Mbappé krátko po oznámení prestupu.

Talentovaný hráč na Instagrame zverejnil aj fotky z čias, keď fanúšikoval Realu, a priložil aj záber zo stretnutia s Cristianom Ronaldom.

Pod jeho príspevkom okamžite začali pribúdať komentáre a lajky nielen od fanúšikov, ale aj ďalších futbalových hviezd. „Vitaj, bro,“ odkázal mu v komentári španielsky obranca Sergio Ramos. Ku gratulácii sa pridal aj David Beckham. „Gratulujem, kámo, čakajú ťa skvelé dobrodružstvá,“ napísal.

Karta sa obrátila

Najviac reakcií si vyslúžila niekdajšia hviezda „Bieleho baletu“ Cristiano Ronaldo. „Teraz som na rade ja. Teším sa, že ťa uvidím rozžiariť Bernabéu,“ napísal portugalský hráč, čím reagoval na Mbappého slová o splnenom detskom sne a spoločnú fotku z rokov, keď Ronaldo hviezdil v Madride. Jeho komentár do dnešného dňa prekročil hranicu 4 755 000 lajkov a získal viac ako 92-tisíc komentárových reakcií.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Ronaldo sa týmto stal držiteľom rekordu o najlajkovanejší komentár. O viac ako milión reakcií dokonca porazil najlajkovanejší komentár z roku 2023 pod príspevkom istého 13-ročného chlapca.

Mbappé podpísal zmluvu na 5 rokov. Ako informujú španielske médiá, jeho zárobky by sa mali pohybovať v desiatkach miliónov. Podľa ich informácií by si mal za sezónu prilepšiť o 35 miliónov eur. Dostať by mal aj podpisový bonus vo výške 100 miliónov eur.