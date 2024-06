Až 76 % firiem si nevie nájsť vhodných ľudí. Slovenský portál prišiel s novinkou, ktorá uľahčí celý výberový proces

Novinku si zamilujú nielen zamestnávatelia, ale aj uchádzači o prácu.

Posielaš životopisy, kam sa len dá, a napriek tomu, že máš skúseností na rozdávanie, si nikto tvoje cévečko ani len nevšimne? Alebo je to naopak – máš problém nájsť dokonalý fit do svojho tímu? Nie si jediný prípad. Podľa štatistiky medzinárodnej firmy Glassdoor má až 76 % zamestnávateľov veľký problém nájsť vhodných kandidátov.

Či už sa ti nedarí nájsť prácu, alebo top zamestnanca, tvoje problémy môže vyriešiť Pretlak – moderný job portál s pracovnými ponukami z marketingu, dizajnu, kreatívy, IT a ostatných súvisiacich odvetví. Portál fungujúci od roku 2018 teraz prichádza s novinkou, ktorá v hiringu zamieša karty a tebe pomôže „pretlačiť“ sa na vysnívanú pozíciu.

Pretlak pomohol viac ako 1 300 firmám nájsť zamestnancov do tímu – od malých agentúr, štúdií cez startupy, veľké korporácie, banky až po poštové spoločnosti a operátorov.

Tvoje cévečko sa už nestratí v systéme

Novinka je zameraná (nielen) na firmy, ktoré nemajú čas, skúsenosti alebo staff na zháňanie nových zamestnancov, no napriek tomu chcú mať v tíme najkvalitnejších ľudí. Pretlak preto spája sily s The Spot Recrutiment (synergia The Spot coworking a Vacuum Group) a ponúkne dva typy služieb.

„Nám takáto spolupráca dáva zmysel najmä z pohľadu členov v The Spot. Často ide o mladé rozvíjajúce sa firmy, ktoré väčšinu času trávia vývojom produktu a pri ich veľkosti alebo sezónnosti náboru nových zamestnancov nemá zmysel mať vlastný recruitment. Skúsenosti, ktoré majú naši kolegovia z Vacuum Group, najmä pre startupy a inovatívne a technologické spoločnosti, chceme poskytnúť aj mimo prostredia nášho coworku,“ vysvetľuje generálny manažér The Spot Boris Podolák.

Prvý typ služby vyberie pre klienta top päť kandidátov podľa požiadaviek. Čiže ak sa uchádzaš o pozíciu social media manager a vo svojom CV máš napísané skúsenosti ako tvorba obsahu, analytika, copywriting, novinka od Pretlaku ťa vie zaradiť medzi top kandidátov pre firmy, ktoré tieto skills vyžadujú. Druhý typ sa postará o kompletný hiring od zverejnenia ponuky až po výber uchádzača.

„Firmy dostanú úplne iný zdroj uchádzačov, čerstvosť, kvalitu a hodnotu. Ako Pretlak, tak aj The Spot coworking priťahuje pozornosť moderných ľudí s progresívnym mindsetom. Nezávisle od seba sme vytvorili priestor, kde sa títo talentovaní ľudia môžu stretnúť a hľadať spoločné záujmy a naplnenie v práci. Fyzické miesto ako The Spot a virtuálne ako Pretlak sú na Slovensku unikátne,“ vysvetľuje spoluzakladateľ job portálu Pretlak Tomáš Pinka.



The Spot Recruiting vyberá kandidátov cez screening životopisov alebo profilov, či spĺňajú požiadavky na pozíciu. Potom preverí každého uchádzača individuálne a to, či má záujem, aby bol jeho životopis posunutý klientovi na zváženie. Ihneď budeš teda vedieť, že si medzi vybranými uchádzačmi. Tvoj profil sa následne prepošle klientovi, ktorý ťa môže kontaktovať.

„V druhom rade chceme dať priestor aj samotným kandidátom, ktorí budú mať záujem umiestniť sa v úspešných firmách na Slovensku a v zahraničí. S hľadaním talentov máme totiž skúsenosti aj na globálnej úrovni,“ informuje Tomáš Krebs, ktorý má na starosti Talent Acquisition vo Vacuum Group.

Vďaka The Spot Recruitment vzniklo za posledné roky 150 úspešných náborov do firiem. Percento ľudí, ktorí opustili firmu do 3 mesiacov, je veľmi nízke, čo súvisí s kvalitou výberového procesu a individuálnym prístupom ku každému klientovi.

Funkcia, ktorá vybaví hiring za teba

Pokiaľ si na opačnej strane spektra, a teda zháňaš zamestnancov, The Spot Recruitment vybaví všetko za teba (a to doslova všetko). Ako sme už vyššie spomínali, novinka ti vie nielen vybrať top zamestnancov podľa tvojich kritérií, ale aj ti vybaví kompletný hiring a nemusíš „pohnúť ani prstom“.

„Služba dodania top päť kandidátov je vhodná pre firmy, ktoré si vedia spraviť výberový proces po svojej osi. Stačia im len zdroje uchádzačov. Klient si potom všetky ostatné aktivity manažuje sám – čas, pohovory aj vlastné rozhodnutia,“ vysvetľuje Tomáš Krebs.

Pokračuje: „Pri tejto službe neposkytujeme garanciu obsadenia pozície. Firma si buď môže kúpiť ďalších päť relevantných kandidátov, alebo využiť kompletný hiring.“

Služba kompletného hiringu je zase určená pre ťažšie obsaditeľné a seniornejšie pracovné pozície. The Spot Recruitment ti zmanažuje cyklus náboru – od definovania parametrov výberu, hľadania kandidátov, preverenia ich zručností až po finálny onboarding proces. Pretlak a Vacuum Group ti pri tejto službe garantujú, že ti nájdu toho najlepšieho budúceho zamestnanca.





Ak máš o službu záujem, môžeš sa ozvať na e-mailovú adresu Ako dlho bude trvať, kým nájdeš relevantného kandidáta? V prípade, že chceš, aby ti The Spot Recruitment našiel len top päť uchádzačov, budeš čakať päť pracovných dní. Za túto službu zaplatíš 499 €. Pokiaľ chceš kompletný náborový proces vložiť do rúk Pretlaku, počkáš si maximálne 45 dní. Cena služby je na úrovni 1,5- až 2,5-násobku platu, v závislosti od náročnosti danej pozície.Ak máš o službu záujem, môžeš sa ozvať na e-mailovú adresu [email protected]

„Firmy sa môžu ozvať priamo na uvedenú e-mailovú adresu. Dohodneme si podmienky, postup aj všetko potrebné. Môžu nás kontaktovať aj s prípadnými otázkami, takže smelo do toho. Máme pretlak práce,“ uzatvára Tomáš Pinka.