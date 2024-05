Ľudia kritizujú dcéru Kim Kardashian, ktorá vystúpila na svetoznámom pódiu. Totálne rodinkárstvo, odkazujú

Dcéru kontroverzných rodičov ľudia označujú za nepo baby.

Dcéra Kim Kardashian a Kanyeho Westa, 10-ročná North West, debutovala na pódiu slávneho Hollywood Bowl v Los Angeles (niečo ako kalifornský Broadway). V live predstavení stvárnila malého Simbu a v rámci koncertu Leví kráľ zaspievala skladbu I Just Can’t Wait to Be King, píše Billboard.

Na koncerte vystúpila aj hviezda z Broadwaya Heather Headley a držiteľ Grammy Lebo M, Billy Eichner, Bradley Gibson, Ernie Sabella, Jason Weaver, Jeremy Irons a Nathan Lane a tiež Jennifer Hudson.

V publiku North podporovali jej slávni rodičia, súrodenci, stará mama Kris Jenner, jej teta Kourtney Kardashian a strýko Travis Barker. North West si po vystúpení vyslúžila standing ovation, po internete sa však šíria rozporuplné reakcie, ktoré jej vystúpenie kritizujú.

Dcéru kontroverzných rodičov viacerí označujú za nepo baby, teda dieťa, ktoré v šoubiznise uspelo vďaka rodinkárstvu a sláve svojich príbuzných. Kritici hovoria, že za úspech nevďačí svojmu talentu, ale „pákam“ rodičov. Matky iných detí, ktoré tancovali po boku North, sa zas na Tiktoku sťažovali, že ich ratolesti si museli prejsť dlhými rokmi príprav a ťažkým výberovým procesom na to, aby sa do muzikálu dostali, pričom dcére Kardashianky stačilo len jej známe priezvisko.

Kým niektorí jej vystúpenie vysmiali, našli sa aj takí, ktorým sa výsmech na adresu dieťaťa nezdá primeraný. „Je to len dieťa,“ pripomínajú hejterom.