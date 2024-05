Freestylerka Majka: Futbalistom na Slovensku platia 3 000 eur mesačne, ženy nedostávajú nič (Rozhovor)

Dvakrát bola majsterkou Slovenska vo futbalovom freestyle, teraz chce byť jednotkou na svete. Ako dopadol jej posledný pokus na majstrovstvách a stretla sa pre svoju záľubu s predsudkami?

Pôsobí placho a introvertne, keď však začne robiť triky s loptou, v momente z nej opadne ostych a ty nebudeš veriť vlastným očiam. Mária Hutirová (21) je futbalová freestylerka a študentka z Dolného Kubína, ktorú na Instagrame sleduje viac než 400-tisíc ľudí z celého sveta. Jedno jej video videlo dokonca až 22 miliónov zvedavcov.

Majka, ako ju všetci volajú, sa v sobotu 25. mája zúčastnila vďaka spolupráci s Bistrom.sk na veľkolepom finále Ligy majsteriek (UEFA Women's Champions League) v španielskom Bilbau. Napokon sa šampiónkami stali Španielky z tímu FC Barcelona. Na štadióne San Mamés Barria, kde fandilo takmer 51-tisíc nadšencov ženského futbalu, porazili súperky z Lyonu 2 : 0.

Nadaná freestylerka v rozhovore prezradila, aký to bol zážitok aj čo ju počas prvého letu v živote, ktorý zažila práve na ceste do Španielska, mierne zaskočilo. Okrem toho odhalila napríklad to, ako sú na Slovensku platené ženské futbalistky a či by sa dnes vedela uživiť len ako influencerka. V neposlednom rade priblížila svoju cestu k futbalu.

V Refresheri ti pravidelne prinášame zaujímavé rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi. Ak chceš podporiť rozvoj s podobným obsahom, pridaj sa do klubu Refresher+. Okrem množstva benefitov, ktoré na teba čakajú, získaš neobmedzený prístup k prémiovým článkom.

V tomto článku si prečítaš: Aké mala pocity z prvého letu a Španielska.

Či sa počas dospievania stretla s predsudkami.

Prečo podľa nej ženský futbal na Slovensku nie je až taký populárny.

Či sa na súťažiach stretla so závisťou zo strany mužov.

Kto ju doviedol k futbalu.

Aké má vo futbale ambície.

Ako sa pohybujú ceny futbalistov a futbalistiek.

Majka na štadióne San Mamés Barria v Bilbau. Zdroj: Instagram/@majkafreestyle

V sobotu si v Bilbau videla naživo finále Ligy majsteriek – FC Barcelona verzus Olympique Lyon. Bola si vôbec prvýkrát v Španielsku. Aký to bol zážitok?

Bol to fakt silný zážitok. Bolo tam veľmi veľa fanúšikov Barcelony, ktorú mám rada. Držala som palce dievčatám z Barcelony, ale myslela som si, že vyhrá Lyon, tak ako minulé roky. Nakoniec to bolo v réžii Španielok. Fanúšikovia ich riadne hnali vpred.

Pred štadiónom si dokonca ukázala čakajúcim ľuďom svoje triky a zožala si slušné ovácie. Nemala si však stres sa takto vo veľkom ukázať?

Stres som nemala, ale musela som sa na to mentálne nastaviť. Potom to už išlo, ja sa rada predvádzam pred ľuďmi. (úsmev) Nerobí mi to problém.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Mária Hutirová (@majkafreestyle)

Ako sa ti páčilo Bilbao?

Krásne, čisté, moderné mesto.

Prvýkrát si letela lietadlom, pričom si naplno zažila aj turbulencie. Vraj máš strach z výšok, ako si to zvládala?

Pri turbulenciách so mnou trochu trhlo, až som chytila pána vedľa mňa za ruku. (smiech) Upokojil ma však, že to je úplne normálne. Ďalší let bol už super. Hlavne západ slnka, ktorý som videla počas letu, bol veľmi pekný.

Ako to, že si vlastne letela prvýkrát? Nelákalo ťa to zatiaľ nikam do zahraničia na dovolenku?

Ani nie, ja som celkom rada doma. (smiech) Plus veľa trénujem. V každom prípade krajiny okolo Slovenska mám pochodené.

Poďme k tvojim začiatkom. Kedy si sa vlastne zamilovala do futbalu a kto ťa s ním zoznámil? Pamätáš si na prvý dotyk s loptou?

K futbalu ma doviedol ocino, ešte keď som mala len štyri roky, takže som ho hrávala či už s bratmi, alebo s kamarátmi vonku na ihrisku.

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

Bratia s ocinom sú tiež futbalisti?

Ocino bol kedysi futbalista, ale bratia nie sú. Je to pre nich len hobby, no niekedy sme hrávali od rána do večera. Pamätám si, že keď môj o tri roky starší brat začal koníčkovať s loptou, chcela som to ihneď skúsiť tiež a už to išlo.

Deti občas vedia vyčleniť z kolektívu niekoho, kto sa venuje niečomu, čo nie je bežné a stereotypné. Nemala si s týmto počas dospievania problém? Nepozerali sa na teba ostatné dievčatá „cez prsty“ len preto, že si hrávala futbal, ktorý skôr hrávajú chlapci?