V roku 2025 bude gen Z predstavovať 27 % pracovnej sily. Od zamestnávateľov majú tieto požiadavky, ovplyvní to mnohé firmy

Môžeš byť v práci naozaj sám/sama sebou? Každá generácia má rôzne priority v živote, ktoré platia aj pri hľadaní práce a kariérneho rastu. Ako ovplyvnili pracovný trh gen Z a akú úlohu v tom zohrávajú spoločnosti, ktoré pôsobia aj na Slovensku?

Predstav si mať prácu, ktorá ti nielen dobre zarába, ale ťa ešte aj baví a môžeš v nej byť tým, kým si a na nič sa nehrať. Prísť do práce a pochváliť sa novým tetovaním na viditeľnom mieste či crazy účesom na „pankáča“ je niečo, čo väčšina firiem netoleruje. Na Slovensku sa však nájdu firmy, kde to už neplatí. Ako je to u teba v práci?

Na pracovnom trhu vo svete síce momentálne dominujú mileniáli, no postupne ich začína doháňať gen Z (1997 – 2012), pre ktorú je typická otvorenosť, rôznorodosť, empatia a technologická zručnosť.

Generácia Z momentálne tvorí 30 % percent svetovej populácie a očakáva sa, že do roku 2025 bude predstavovať 27 % pracovnej sily. Každá generácia vyrastala v iných podmienkach, funguje inak, a preto má rôzne priority v živote, ktoré platia aj pri hľadaní práce a kariérneho rastu. No ale akí sú „zoomeri“ v práci v skutočnosti, aké sú ich pracovné podmienky a akú úlohu v tom zohrávajú spoločnosti pôsobiace aj na Slovensku?

Gen Z je zložitá, no kľúčová pre zamestnávateľov

„Zoomeri“ vyrastali s technológiami, a preto majú v tejto sfére oveľa viac zručností než predchádzajúce generácie. Dokonca, bežne používajú až 5 obrazoviek smart zariadení. Vďaka tomu dokážu porozumieť novým softvérom, naučiť sa s nimi pracovať a zároveň akceptujú programy s umelou inteligenciou. Nehovoriac o tom, že ťažko nájdeš v súčasnosti firmu, ktorá by nepoužívala moderné sociálne siete, ako sú Tiktok a Instagram, v ktorých sú „zoomeri“ naozaj profíci (až na Facebook, ten je podľa gen Z „pre starých ľudí“).

Život „zoomerov“ však nie je len scrollovanie po sociálnych sieťach a tvorba vtipného obsahu. Sú totižto prvou generáciou, vďaka ktorej nie je téma mentálne zdravie tabu. Sú viac otvorenejší a neboja sa rozprávať o svojich psychických problémoch a to pomáha v pracovnom prostredí nastaviť pochopenie medzi zamestnancami.

Prieskum Americkej psychologickej asociácie zistil, že 92 % pracovníkov považuje pracovanie pre organizáciu, ktorá si cení ich emocionálnu a psychickú pohodu a poskytuje podporu duševnému zdraviu zamestnancov, za mimoriadne dôležité.

Taktiež sa nebránia riešiť dôležité globálne témy, ako klimatická kríza, vojnové konflikty a diskriminácia menšín. No na to, aby mohla byť generácia Z čo najviac efektívna v zamestnaní, má aj svoje vlastné podmienky pre osobný well-being.

Ideálny workspace pre generáciu Z

Baby boomers hľadali istotu zamestnania, generácia X sa snažila o rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Medzi mileniálmi a gen Z je zase tenká hranica, no obe skupiny ľudí majú odlišné požiadavky v práci. Generácia Z pomáha tvarovať moderné pracovné prostredie a presne vie, čo chce od svojho zamestnávateľa.

Jednou z podmienok je mať hybridný a otvorený office, flexibilný pracovný čas, poprípade pracovať čisto len z domu. „Zoomeri“ sú generáciou, ktorá má top zručnosti v multitaskingu, a preto dokáže efektívne pracovať a robiť iné činnosti zároveň.

Nevýhodou pre gen Z je ten fakt, že väčšina začínala (alebo ešte len začína) v období inflácie, vojny, pandémie, rastúcich spoločenských problémov či bytovej krízy. To môže byť aj jeden z faktorov, prečo majú mentálne problémy, sú viac v strese a prečo sú často negatívne označovaní staršími generáciami ako „snowflakes“. Čiže dostatok dovolenky a sick days, ktoré môžu využiť aj v prípade psychickej nepohody, sú pre nich must-have.

Z-ková generácia netúži po „korporátnom rebríku“ a honbe za vyššími pozíciami. Pre ňu je dôležité rozvíjať v práci svoje skills, ktoré jej umožnia mať finančnú stabilitu. Okrem iného, s modernými technológiami, je pre gen Z oveľa jednoduchšie začať vlastný biznis a zarábať z neho, poprípade mať ho ako side job.

Zdroj: Unsplash/Look Studio

K jej well-beingu prospievajú, samozrejme, aj kolegovia. Podľa výskumu Glassdoor, 63 % opýtaných gen Z ľudí má najlepšieho kamaráta v práci. Budovanie priateľstiev na pracovisku zvyšuje nielen produktivitu, ale aj podporuje uvoľnenie a znižuje stres.

Pre gen Z je prioritou nielen nastavený work-life balans, ale byť v pracovnom prostredí s podobnými hodnotami. Ďalšou kľúčovou požiadavkou pre gen Z je byť sám sebou. Vlastná identita je pre generáciu Z veľmi dôležitá a nenávidí akúkoľvek diskrimináciu, či už sa to týka osobného štýlu, rasy, pohlavia, sexuálnej orientácie, alebo zdravotného postihnutia.

Ako to je v našej krajine?

Sú zamestnania, ktoré majú striktné pravidlá o tom, ako máš vyzerať, aký typ človeka si a o čom sa môžeš v práci baviť. Nehovoriac o tom, že niektorí zamestnávatelia vyžadujú od teba sedieť 5 dní v týždni od rána do večera, aj keď sa necítiš dobre.



No toto neplatí pre Slovak Telekom, kde ľudskosť, tolerancia odlišností a chuť rásť osobnostne aj profesne sú hodnoty firmy. Ak prídeš sem s takýmto mindsetom, nezáleží na tom, odkiaľ pochádzaš, aký máš rod, sexuálnu orientáciu alebo záľuby.

Firma sa pozerá za tieto zvyčajné príčiny častej diskriminácie. V Slovak Telekome pracujú ľudia rôznych generácii, národností aj náboženstiev. Okrem iného búra stereotypy a bojuje proti diskriminácii tým, že podporuje ženy a matky na vedúcich pozíciách.

Aký majú názor na to zamestnanci? Honza tvrdí, že Telekom umožňuje vidieť v ľuďoch skrytý potenciál, a tak ich posúvať vpred. Vďaka firme zistil, že nemusí robiť programátora celý život, a preto je momentálne na pozícii manažéra. Dodáva, že to nie sú jediné výhody firmy: „Firemná DNA je kompatibilná s mojím hodnotovým rebríčkom, pretože sa netreba na nič hrať, komunikácia funguje otvorene, pretože #rešpekt.“

Firma nemá žiadny striktný dress code, čím dáva zamestnancom možnosť cítiť sa komfortne a zachovať si svoj štýl. Nemusia sa tak obávať, že ak majú piercing v nose, tetovanie na predlaktí alebo fialové vlasy, do firmy ich neprijmú. Telekom sa pozerá hlavne na schopnosti a osobnosť ľudí.

„Telekom mi umožňuje objavovať samu seba. Firma ma podporuje v pracovnom aj súkromnom živote: môžem využívať mnohé technické a netechnické vzdelávacie platformy (Percipio, O’Reiley, internú T-Univerzitu, LEX sessions, jazykové kurzy). V budove máme telocvičňu, hodiny jogy, masáže a fyzioterapiu, ktoré môžem použiť, kedykoľvek budem chcieť. Les a prírodnú rezerváciu mám cez ulicu,“ vysvetľuje senior DevOps inžinierka v Telekome Ewa Anita Barczykowska.

No to nie je všetko. Má zamestnancov, ktorí sú firme verní viac ako 20 rokov, no aj takých, ktorí predtým pracovali v Indii či Španielsku a nakoniec zakotvili v Telekome. Táto vernosť tkvie aj v tom, že firma sa stará o well-being svojich zamestnancov.

Zdroj: Telekom

Vyššie sme písali, že pre mnohých zamestnancov je mimoriadne dôležité mať kamarátov na pracovisku. Tak to vidí aj DevOps špecialista Slovak Telekom Marek Debnár: „V Telekome sa cítim sám sebou hlavne vďaka tomu, že mám okolo seba výborný tím ľudí, ktorý ma berie takého, aký som, a vie ma podržať aj v ťažkých momentoch. Na oplátku sa snažím byť aj ja obetavý a pomáhať ľuďom vždy, keď je to možné. Práve toto vnímam ako taký ‚drive‘, aby som sa cítil sám sebou. Všetko spočíva v medziľudských vzťahoch. Ani v mojom prípade to nie je výnimkou.“

Pokračuje: „Na svojej práci milujem to, že každý deň prispievam k vývoju a udržiavaniu systému, ktorý obsahuje sieťovú infraštruktúru. To znamená, že stovky operátorov robia úspešne svoju každodennú prácu vďaka nám a tým tak spoločne prispievame k správnemu fungovaniu a evidencii sietí po celom Slovensku a Česku. Milujem vytvárať riešenia, ktoré ľuďom zlepšujú život.“



Ak toto znie pre teba ako ideálne pracovné prostredie, tieto firemné benefity si zamiluješ:

Ultraflexibilný pracovný čas – žiadne pípanie sa, budeš mať väčšiu voľnosť a vlastný time management (no zodpovednosť a výsledky sú v Telekome must).

Benefity v hodnote až 500 € ročne – služby z oblasti športu a kultúry, príspevky na dopravu, dovolenku či jazykové kurzy.

Smartfón podľa vlastného výberu, na ktorý ti Telekom prispeje 900 €.

Shares2You: môžeš sa stať akcionárom skupiny Deutsche Telekom a čerpať výhody s tým spojené.

Rozvíjať sa prostredníctvom internej T-Univerzity, mentoringu a koučingu, interného talentového CZ/SK programu vrátane možnosti pracovať na vlastných projektoch v zmiešaných tímoch.

Telekom má momentálne otvorených niekoľko desiatok voľných miest do svojho tímu na Slovensku a v Česku. Preto ak ťa ich nastavenie firmy zaujalo, neváhaj vyplniť formulár k príslušnej pozícii. Firma ťa privíta, nech už patríš do akejkoľvek generácie.