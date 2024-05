„Vzrušuje ma, keď ma žena dojčí z prsníka.“ Zisťovali sme, prečo niektorých Slovákov láka breastfeeding

Laktofília patrí medzi parafílie patriace pod kategóriu sexuálny fetišizmus. Materské mlieko sa tu stáva zdrojom erotickej fascinácie. Ide o parafíliu prevažne mužskú, aj keď existujú aj laktofiličky. Vyskúšali tento fetiš už aj Slováci?

Na stránke Pornhub má tento fetiš pod slovíčkom „breastfeeding“ 1 697 videí. Populárny je napríklad v Indii, no ani pre Slovákov tento pojem nie je ničím neznámym. Veľkej obľube sa teší aj v Japonsku, kde (a teraz čítaj dobre!) majú špeciálne bary, kde si môžeš objednať materské mlieko či dokonca „načapovať“ si ho priamo z prsníka. „Konečne túto tému niekto otvoril,“ prezradil nám Slovák na sociálnej sieti Reddit. Práve tam sme zisťovali, či sa počas svojho života s týmto pojmom ľudia stretli či dokonca majú s niečím podobným skúsenosti.

Aj keď by sa mnohým mohol pri predstave dojčenia dospelých osôb dvihnúť žalúdok, pravidelne to praktizovali už v časoch starovekého Ríma. Dnes sa do diskusie o tzv. „laktačnom fetiši“ pridávajú ľudia na internetových fórach, kde zdieľajú svoje „kinky“ (nezvyčajné alebo neštandardné sexuálne preferencie alebo praktiky, pozn. red.).

Ak by si si myslel, že dojčenie materským mliekom dospelých vzrušuje len mužov, si na omyle. S veľkou radosťou a ochotou to praktizujú aj ženy. „Aký je najrýchlejší spôsob tvorby mlieka bez tehotenstva? Chcela by som dojčiť svojho manžela,“ píše používateľka zahraničnej stránky Quora. Svet v spojitosti s touto témou obletel aj príbeh Jennifer Mulford z Atlanty, ktorá opustila prácu, aby sa mohla venovať len dojčeniu svojho 36-ročného muža. (Ok, predstav si, že s touto požiadavkou prídeš za šéfom.) „Asi šesťkrát zo siedmich ráz, keď som ho dojčila, sme mali spolu sex,“ cituje ženu Daily Mail. Väčšinou sa však nemusí dojčenie muža spájať hneď so sexom.

Zdroj: Wiki Commons

V článku sa dočítaš, aký bol význam dojčenia dospelých v histórii, čo na túto úchylku hovoria Slováci a Slovenky, ale aj to, či sa s týmto fetišom stretol popredný český sexuológ.

Anketa: Stretol/stretla si sa v rámci vzťahu s takouto požiadavkou od partnera? Nikdy. Áno, radi experimentujeme. Nie, ale bol/-a by som tomu otvorený/-á. Nikdy. 70 % Áno, radi experimentujeme. 19 % Nie, ale bol/-a by som tomu otvorený/-á. 11 %

Nič nové

Predtým než ti priblížime skutočné príbehy a názory Slovákov na laktačný fetišizmus, prečítaj si o tom, akú históriu v rámci ľudstva má. S príbehom dojčenia dospelého muža súvisí aj slávny obraz od Jula Lefebvra, ktorý sa predal za 30 miliónov eur. Bol na ňom vyobrazený príbeh zo 17. storočia, konkrétne žena, ktorá tajne dojčila muža uväzneného v hladomorni.