Uviaznuť v lese radšej s mužom či medveďom? Virálna anketa odhalila, že ženy by si zväčša vybrali zviera

Ich názor sa opiera o to, že ženy sú aj v 21. storočí obeťami fyzických a sexuálnych útokov zo strany mužov.

Radšej by ste v lese uviazli s mužom alebo medveďom? Táto anketová otázka v posledných dňoch rezonuje na sociálnych sieťach. Moderátor sa žien pýta, či by im bolo príjemnejšie, keby sa ocitli samy v lese v prítomnosti zvieraťa alebo muža. Väčšina opýtaných automaticky reaguje, že by sa cítili bezpečnejšie, keby sa v tejto situácii ocitli s medveďom.

Anketa: Tak čo, medveď či muž? Medveď. Muž. Medveď. 50 % Muž. 50 %

Jedna respondentka vo videu hovorí: „Počula som, že medvede na teba nezaútočia vždy, teda keď s nimi nevyj**eš, takže medveď.“ Iná hovorí: „Na 100 % medveď, je hrôzostrašné to povedať, ale je to tak.“ Video obletelo Tiktok a aktuálne má viac ako 17 miliónov pozretí. Ľudia v komentároch sa s názormi respondentiek často stotožňujú: „Bojím sa medveďov. Mám z nich strach od detstva. DESIA MA NA SMRŤ. A aj tak by som si vybrala medveďa,“ píše jedna z používateliek.

Téma začala ľudí polarizovať, a tak sa onedlho rozdelili na dva tábory. Na tých, ktorí s názorom nesúhlasia, a tých, ktorí ho podporujú, stotožňujú sa s ním, pridávajú fakty či robia na tému vtipné videá o tom, akú radosť teraz musia medvede prežívať.

V jednom z videí sa muž pýta virtuálneho asistenta Siri na rôzne veci, ktoré s témou súvisia. Zaujíma ho, koľko je v USA ročne útokov zo strany medveďov. Aplikácia mu odpovedá, že od roku 1784 zaznamenali v Spojených štátoch 66 prípadov, ktoré mali fatálne následky. Siri tiež uvádza, že ročne evidujú okolo 100 prípadov, ktoré sa končia ľahkými zraneniami. Väčšinou však zviera do fyzického kontaktu s človekom neprichádza.

Na porovnanie sa tiež pýta, koľko žien je ročne napadnutých mužmi. Odpoveď je viac ako znepokojujúca. V USA priemerne za rok pribudne 463 634 obetí znásilnenia alebo sexuálneho násilia. V štatistike sú pritom zaradené ženy a dievčatá už od 12 rokov.