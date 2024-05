Stanfordský väzenský experiment: Z vysokoškolákov sa stali sadisti bez emócii. Rovesníkov nútili čistiť toalety holými rukami

Historicky najdesivejší psychologický výskum na Stanfordskej univerzite dokázal, že ak človek plní rozkazy legitímnej autority, dokáže konať protichodne so svojím vedomím. Spomínané zistenia potvrdzujú napríklad obhajoby nacistov, ktorí týrali Židov.

August 1971 Palo Alto, Spojené štáty americké – Dave začne ťahať Douglasa za biely odev až na toalety, kde ho postrčí, aby si kľakol na kolená. Vrieska po ňom, nech sa pustí do práce. Douglas je na pokraji zrútenia a z jeho očí sa začnú valiť potoky sĺz. S Davom to však nič nerobí. Bez štipky empatie štuchne svojho rovesníka dreveným obuškom tak, že sa jeho hlava takmer dotkne záchodovej misy.

Douglas nemá na výber, a aj keď ho napína, začne čistiť toaletu holými rukami. Dave nad ním po celý čas stojí a díva sa, ako mladý muž čupiaci pri jeho nohách trpí. Na chvíľu sa dokonca zdá, že si ten pohľad užíva. Že si užíva svoju moc a nadradenosť nad rovesníkom, o ktorej rozhodol jeden hod mincou.

Douglas a Dave boli totiž ešte pred pár dňami rovnocennými spolužiakmi. Keď sa stretli v aule, pozdravili sa, podali si ruky a prehodili zopár slov. Obaja sa správali ako vzorní študenti, pričom ani jeden z nich nemal za celý život sklony k agresívnemu správaniu.

Všetko sa však zmenilo, keď zareagovali na inzerát novín a rozhodli sa privyrobiť si účasťou na experimente. Najmrazivejšom psychologickom experimente dejín ľudstva, dodnes známom ako stanfordský experiment.

Výskum viedol psychológ Philip Zimbardo, odhodlaný preskúmať, čo sa stane s dobrými ľuďmi, ktorí sa ocitnú na zlom mieste a v zlom čase. Zimbardo si položil základnú otázku:

Zvíťazí ľudskosť nad zlom alebo vyhrá zlo?

Len čo sa experiment začal, doviedol psychológa k mrazivým zisteniam. To, čo sa začalo diať s ľuďmi zatvorenými vo falošnom väzení, ho donútilo, aby štúdiu, ktorá bola plánovaná na dva týždne, predčasne ukončil.

Experiment sa začína

V jedno slnečné nedeľné ráno 14. augusta 1971 zaplavili ulice Palo Alta policajné autá. Prišli vyzdvihnúť dvanástich vysokoškolákov, ktorí sa prihlásili do experimentu. Zimbarbo chcel, aby sa budúci väzni vžili do svojej roly, a preto poprosil miestnu políciu, nech zatýkanie prevedie čo najrealistickejšie, píše sa na oficiálnom webe stanfordského experimentu.

Zatýkanie študentov. Zdroj: Prisonexp.org

Hliadky vypočuli prosby psychológa a študentov zatkli presne podľa protokolov. Povedali im, že sú podozriví z ozbrojenej lúpeže a vlámania, a počas toho, ako mladým chlapcom nasadzovali putá, oboznámili ich so svojimi právami. Mnohé z týchto zatknutí sa pritom odohrávali pred očami prekvapených a zvedavých susedov študentov.