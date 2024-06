Asunta mala len 12 rokov, keď ju jej rodičia chladnokrvne zavraždili. Dodnes však svoju vinu popierajú. Ako to naozaj bolo?

Asunta Fong Yang bolo 12-ročné dievča, ktoré si adoptoval španielsky pár Rosaria a Alfonso Basterra. Okolie by si povedalo, že sú dokonalá rodina. V jeden večer však Asunta záhadne zmizla a onedlho ju našli mŕtvu. Čo sa teda mohlo stať?

Neplodnosť ľudí je čoraz bežnejšia, čo potvrdzuje aj prieskum World Health Organization (WHO), podľa ktorého je neplodný každý šiesty človek na svete. Jedným z takých párov boli aj Rosaria a Alfonso Basterrovci zo španielskeho Santiaga de Compostela. Boli to údajne dobre zabezpečení a inteligentní ľudia, ktorým v živote nič okrem dieťaťa nechýbalo. Rozhodli sa preto pre adopciu, za ktorou leteli až do Číny. V roku 2001 si adoptovali malé čínske dievčatko Asuntu Fong Yang.

Ich sen sa im teda splnil a domov sa nimi vrátila už aj malá Asunta. Rodičia sa o Asuntu údajne vždy príkladne starali. Chodila do najlepšej školy, venovala sa rôznym krúžkom a dobre sa učila.

Asunta Fong Yang. Zdroj: Youtube/Katie Does Crime

Dcére nič v živote nechýbalo, a keď v jeden večer Rosaria ohlásila jej zmiznutie, nikto by nebol predpokladal, že by vrahmi mohli byť jej milujúci rodičia.

Rozprávkový život

Alfonso Basterra Camporro bol podľa Cambridge Scholars úspešný španielsky novinár a Rosaria Porto Ortega bola uznávaná a vysokopostavená právnička. Svojej dcére mohli zabezpečiť všetko, čo potrebovala. Bývali vo vyhľadávanej španielskej štvrti Santiaga de Compostela. Byt hral rôznymi farbami a majitelia v ňom mali rozmanité zberateľské umelecké kusy ako obrazy či koberce.

Alfonso a Rosaria. Zdroj: Youtube/Katie Does Crime

V roku 2001 nebola adopcia z Číny úplne bežná, no úrady nemali žiadny problém s vybavením, pretože videli, aký kvalitný život môže dieťa získať. Pre nízku pôrodnosť sa rodičia rozhodli hľadať aj mimo hraníc Španielska. Podľa denníka The Guardian adopcia dieťaťa z inej krajiny bol veľmi pozitívny prejav solidarity. Manželský pár navštevoval televízne relácie, kde radil ostatným ľuďom, ako si adoptovať dieťa z iného štátu.

Život budúcich rodičov skúmali aj psychológovia. Tí sa vraj vyjadrili vždy len pozitívne. Do Číny si preto pár išiel po malé deväťmesačné dievčatko. Asunta pekne rástla a prosperovala. Rodičia aj tie najbežnejšie choroby riešili s uznávanými lekármi a nenechali nič na náhodu. Asunta mala vraj dokonca aj svojho súkromného lekára a v lekárni aj lekárnika, píše The Guardian.

Mladé dievča s potenciálom

Asunta podľa magazínu Business Insider prosperovala natoľko, že jej nadpriemerná inteligencia dovolila preskočiť ročník. Bola taktiež multilingválna. Učila sa angličtinu, francúzštinu, čínštinu a nemčinu.