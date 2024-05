Majitelia zoologickej záhrady sa kreatívne vynašli. Namiesto pandy predstavili návštevníkom zamaskované psy

Čínska ZOO čelí ostrej kritike po tom, čo návštevníkom namiesto novej expozície pánd predstavila zamaskované psy.

Podľa denníka New York Post milovníkom zvierat netrvalo dlho, kým si uvedomili, na čo sa v skutočnosti pozerajú. Namiesto exotických čierno-bielych medvedíkov boli v ohrade psy, ktoré však zamestnanci zoologickej záhrady zamaskovali tak, aby pripomínali pandy.

Majitelia ZOO tvrdia, že žiadne ozajstné bambusom sa kŕmiace zvieratá nemali, a tak namiesto nich vystavili psy plemena čau-čau, ktorým zafarbili srsť okolo očí, uší a labiek. Toto rozhodnutie sa však vôbec nestretlo s pochopením verejnosti.

Hovorca inštitúcie však konanie ZOO bránil a tvrdil, že „aj ľudia si farbia vlasy“, uviedol portál Unilad. „Ak majú psy dlhú srsť, môže sa na ne použiť prírodné farbivo,“ povedal. Zároveň kritizoval návštevníkov, pretože aj napriek svojmu nesúhlasu si predvádzané psy naďalej chodia obzerať.

Zmiešané reakcie fanúšikov zaplavili internet. Kým jedni sa bavia na tom, ako originálne sa majitelia zoologickej záhrady vynašli, iní sa pohoršujú a tvrdia, že je to k tvorom kruté.

Outrage at Chinese Zoo as 'Panda' Exhibit Revealed to be Dyed Dogs.



The zoo defended its actions by claiming that the dye was harmless and natural and that the transformation was to make up for the absence of pandas. pic.twitter.com/S4u3lLrBbr