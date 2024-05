RECENZIA: Kaskadér ponúka slušnú zábavu a mnoho akcie, chýba mu však jeden zásadný pilier

Ako hodnotíme kinonovinku s Ryanom Goslingom a Emily Blunt?

Najnovší film Davida Leitcha je ako jazda na horskej dráhe. Chvíľami sa skvele bavíš, smeješ a užívaš si adrenalín, miestami sa iba tak bez pocitov vezieš a občas vyslovene chceš, aby to už celé čím skôr skončilo. Výsledok je rozpačitý.



The Fall Guy alebo Kaskadér má na prvý pohľad všetko, čo by mal mať parádny blockbuster – úspešného tvorcu na režisérskej stoličke, hviezdne herecké obsadenie či kopec dych berúcej akcie na atraktívnych lokáciách.

Keď sa pozrieme bližšie, niečo tomu predsa len chýba. A nie je to len obyčajná maličkosť, ale zásadný pilier každého výborného filmu – dobrý a uveriteľný scenár bez plochých postáv a hlúpych scén.

Zdroj: CinemArt

Zatrpknutie a zradný „comeback“

Profesionálny kaskadér Colt Seavers (Ryan Gosling) robí dabléra nafúkanej hereckej superhviezde Tomovi Ryderovi (Aaron Taylor-Johnson) a zároveň randí s nádejnou kameramankou Jody (Emily Blunt), ktorá sníva o tom, že raz bude aj režisérkou.

Keď sa Colt pri jednom nebezpečnom kúsku vážne zraní, prichádza o svoju dlhoročnú prácu a dobrovoľne aj o lásku, pretože Jody vraj nechce stáť na ceste k úspechu. Zatrpkne, začne sa ľutovať a uzavrie sa do seba. Vo vnútri mu však chýba adrenalín spojený s jeho bývalým povolaním.

Keď po roku od nehody žije úplne iný život mimo kamier, zavolá mu producentka Gail Meyerová (Hannah Waddingham) s tým, že ho potrebuje späť na pľaci, pretože nikoho lepšieho nepozná.

Síce kaskadér vo výslužbe najprv odmietne, všetko zmení fakt, že jeho „comeback“ by mal byť debutový film Jody. Vraj si ho sama vyžiadala. Toto malé klamstvo zrazu odštartuje šialený kolobeh rozličných udalostí, pričom Coltovi pôjde znova o život.

Zdroj: CinemArt

Sympatická pocta hrdinom, ktorých meno často nespoznáme

The Fall Guy je sympatická pocta opomínaným hrdinom (už bolo na čase!), ktorých meno často nikto nepozná, pričom robia za hercov tú najšpinavšiu robotu a neraz riskujú vlastný život pre dobrý záber. O to väčšia hanba je, že na Oscaroch doteraz nie je žiadna kategória venovaná tomuto remeslu (na čo snímka aj vtipne reaguje).

A kto iný by mal natočiť film o kaskadéroch, ak nie práve bývalý kaskadér? Predtým než sa David Leitch stal jedným z najuznávanejších akčných režisérov súčasnosti, skutočne robil dabléra Bradovi Pittovi či Jeanovi-Claudeovi Van Dammovi. Aj preto z jeho novinky cítiť úprimnú lásku a rešpekt k tomuto povolaniu.



Dnes si už exkaskadér plní sny a nemusí sa dať podpaľovať, skákať cez sklo ani padať z obrovskej výšky. Leitch debutoval prvým dielom Johna Wicka a pokračoval majstrovským dielom Atomic Blonde s úchvatnými choreografiami.

Ďalej potešil masy vydareným pokračovaním Deadpoola. Spin-off Fast & Furious s podtitulom Hobbs & Shaw bol trocha krok vedľa, späť medzi elitu ho dostal výborný, rafinovane vtipný a inteligentný Bullet Train. The Fall Guy by chcel byť rovnako štýlový a podvratný, zlyháva však na slabšom scenári. Ponúka pomerne dosť veľa otrepaného klišé a plytkých postáv, ale aj celkom lacnú zápletku.

Zdroj: CinemArt

Slušná jednohubka

Autor scenára Drew Pearce napísal predtým len tri filmy (Iron Man 3, Hotel Artemis a Hobbs & Shaw), pričom ani jeden nepresiahol hranicu priemeru. Všetkým chýba hlbší presah, vyzretejšia psychologizácia postáv a rafinovanosť. Paradoxne The Fall Guy je jeho najlepším počinom, stále to nestačí na výborný, plne funkčný film.

Leitchova novinka by chcela byť aj romantickou komédiou, aj drsným akčným krimitrilerom, ale jednoducho nemôže byť všetkým v rovnakom pomere. Z minulosti vieme, že americkému režisérovi viac idú jednotvárne žánre, kde zbytočne veľa dejových liniek a experimentov aspoň neodpútava divákovu pozornosť.

Našťastie Ryan Gosling aj Emily Blunt držia snímku nad vodou. Sú „štandardne“ dobrí, všetci však vieme, že to ani zďaleka nie sú výkony hodné Oscara a majú na viac. Obom roly napriek tomu sadli a chémia medzi nimi funguje.

Britský „hezoun“ Aaron Taylor-Johnson hrá závislého hlupáka takisto skvele a záverečné cameo novodobého akčného hrdinu (meno neprezradíme) vyčarí milý úsmev na tvári. I keď sa u nás bijú negatíva s pozitívami, stále ide o slušnú, jemne nadpriemernú zábavu. The Fall Guy od nás preto dostáva šesť a pol bodu z desiatich.