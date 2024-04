Merkúr nemôže za frustráciu a problémy Gen Z, dokazuje astronóm

Retrográdny Merkúr sa stal absolútnym fenoménom Tiktoku. Generácia Z verí, že toto obdobie prináša do ich života nešťastie a je magnetom na zlé udalosti. Momentálne toto obdobie prebieha a my sme zisťovali, či za tvoje zlé dni naozaj môže planéta.

Merkúr sa do retrogrády dostáva spravidla tri- až štyrikrát do roka. Prvý raz prišiel tento rok Merkúr do retrogrády 1. apríla a toto obdobie potrvá do 24. apríla 2024. Čaká nás ešte v auguste a na prelome novembra a decembra, uvádza to almanac.com.

O tejto „nešťastnej“ perióde kolujú viaceré chýry a povery. Ľudia veria, že tento astronomický pojem má priamy vplyv na ich životy. Ak sa ti počas nejakého obdobia nedarí, si frustrovaný, nemáš opätovanú lásku, kazia sa ti plány alebo sa ti nešťastne rozbije telefón, či sa pofŕkaš kávou, môžeš to vraj pripísať Merkúru.

Na Tiktoku nájdeš v súvislosti s touto témou stovky videí, ktoré majú tisícky lajkov. Ľudia v nich vysvetľujú dosah tohto javu nielen na spoločnosť ako takú, no zistiť môžeš, ako tento jav vplýva na tvoje znamenie zverokruhu.

Retrográdny Merkúr nie je v astronómii pojem

Na to, či môže mať Merkúr skutočne vplyv na naše životné neúspechy, sme sa spýtali astronóma doc. RNDr. Juraja Tótha, PhD., FMFI UK, ktorý tento jav opísal takto: „Retrográdny Merkúr nie je astronomický pojem a ani jav. V astronómii poznáme pozorovanie retrográdneho pohybu Marsu v okolí opozície.“

„Ale ani Merkúr a ani Mars nie sú zodpovedné za negatívne situácie v našom živote. Nepresúval by som zodpovednosť na niekoho iného a už vôbec nie na nebeské telesá, ktoré sa nemôžu našej zlomyseľnosti brániť,“ objasnil astronóm.

Z jeho tvrdenia vyplýva, že fenomén Merkúru je skôr senzácia sociálnych sietí a „zlá konštelácia hviezd“ ti nezničí deň.