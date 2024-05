Gravitácia funguje aj v lete: Aké podprsenky zvoliť v horúcich dňoch?

Ľahké šaty, voľné transparentné blúzky, úsporné topy a tielka. Možnosť vytiahnuť stálice letného šatníka okamžite zodvihne náladu mnohým módnym maniačkam.

Euforické nadšenie rýchlo pominie, keď si uvedomíš, že letné outfity kladú v porovnaní s úpletovými svetrami úplne nové požiadavky na výber spodnej bielizne. A hoci by sa dalo ísť v stopách Jennifer Aniston alebo Kim Kardashian a skúsiť to „bez podpory“, povedzme si pravdu, gravitácia nespí ani v letných horúčavách. Pripravili sme preto niekoľko tipov na podprsenky, ktoré poľahky a pohodlne včleníš do svojich letných variácií.

Tomuto sa pri výbere podprsenky na leto radšej vyhni

Skôr ako sa pustíme do hľadania vhodných modelov spodnej bielizne a letných alternatív, povedzme si, čo do letného bielizníka nepatrí alebo k čomu pristupovať s opatrnosťou:

podprsenky so zdobením: pod ľahkým zvrškom budú pôsobiť rušivo, navyše okrasné aplikácie môžu podráždiť spotenú pokožku,

podprsenky s kovovými aplikáciami: v horúčavách môžu spôsobiť nepohodlie až popálenie,

farebné vzory a potlače: pod transparentnými topmi a šatami budú pôsobiť rušivo,

nepriedušné umelé tkaniny: zle absorbujú pot, môžu spôsobiť podráždenie pokožky.

Zdroj: Astratex

Letné variácie podprseniek

Mnoho žien sa cíti v lete v podprsenke nepohodlne. Tlačenie popruhov, pichanie kostíc, vytŕčanie lemov a potenie pŕs môže byť v horúčavách frustrujúce. Niektoré z nás sa navyše vzdávajú svojich obľúbených letných šiat a topov, pretože nedokážu pod ne nájsť padnúcu a pohodlnú spodnú bielizeň.

Pripravili sme preto výber podprseniek, ktoré ti v letných mesiacoch poskytnú nielen pohodlie, ale aj štýl.

Klasická bezšvová podprsenka vo svetlých farbách

Biele tričká, topy a šaty k letu jednoducho patria. Pokiaľ nemajú komplikované strihy bez ramienok alebo s odhaleným chrbtom, najlepšou voľbou k nim bude klasická bezšvová podprsenka s ramienkami v bielej, svetloružovej alebo telovej farbe. Poskytne ti pohodlie aj podporu a nenaruší výsledný dojem z outfitu. Dbaj na to, aby bola priedušná a ľahká. Môžeš zvoliť čipku alebo bavlnu.

Podprsenka bez ramienok

Časy „neviditeľných“ silikónových ramienok sú už našťastie definitívne za nami a výbornou voľbou k šatám a topom s odhalenými plecami sa stali podprsenky bez ramienok. Ponuka súčasného trhu je naozaj rozmanitá, a tak si zaručene vyberieš model, ktorý ti dokonale sadne a poskytne pohodlie aj podporu.

Mimoriadne obľúbené sú strapless bardotky, z ktorých si môžeš vybrať varianty s výstužou alebo bez výstuže. Veľmi pohodlné sú tiež bandeau podprsenky. Ak máš menšie poprsie, môžeš si dovoliť dokonalý komfort bez kostíc. V opačnom prípade zvoľ radšej pevnejšiu podporu s kosticovou výstužou.

Podprsenka do hlbokých výstrihov

Hlboké výstrihy a vykrojené chrbty k letu rozhodne patria. Neexistuje nijaký dôvod, prečo pri vhodnej príležitosti neukázať svoje prednosti – nedostupnosť adekvátnej spodnej bielizne ním už vôbec nesmie byť. Čaro hlboko vykrojeného dekoltu krásne zvýrazní podprsenka do hlbokého výstrihu so zníženým stredom a pod šaty alebo top s vykrojeným chrbtom zas perfektne padne podprsenka so zníženým zapínaním.

Šikovné a alternatívne riešenia

Čo tak sťahovače ramienok? Vďaka nim si môžeš dopriať pohodlie klasickej podprsenky aj pod topy a šaty s výrazne vykrojenými prieramkami. Ramienka na chrbte jednoducho stiahni k sebe a nebudú ti nevkusne vykúkať spod lemu.

Dômyselným riešením pre rôzne alternatívy letných strihov sú aj samodržiace a neviditeľné nalepovacie podprsenky. Krásne priľnú k prsiam a pekne ich vytvarujú. Na bežné nosenie ich dámy využívajú menej, ale na výnimočné príležitosti, akými sú napríklad letné garden-párty či svadby, iste výborne poslúžia.

Keď na teba príde „tvorivá nálada“, môžeš pohľadať vhodné alternatívy priamo vo svojom šatníku. Možno vlastníš vystužený crop top, ktorý ti výborne poslúži namiesto podprsenky napríklad pod transparentnú ľanovú košeľu. Pod topy a šaty so zaväzovaním okolo krku dokážeš využiť vrchný diel plaviek a nemusíš nutne kupovať špeciálne tvarovanú podprsenku.