„Ak sa pivo čapuje na trikrát, nebude chutiť dobre.“ Na Pohode ma naučili, ako má vyzerať správne načapované pivo (REPORTÁŽ)

V zóne za hlavným pódiom bolo energie na rozdávanie.

Skončil sa najväčší slovenský festival Pohoda, ktorý tento rok priniesol mnoho ikonických mien, ako Iggy Pop, Queens of The Stone Age, Marc Rebillet, JPEGMAFIA, African Express a okrem iného aj značku Zlatý Bažant. Obľúbené pivo Slovákov sa po 10 rokoch vrátilo na trenčianske letisko opätovným naviazaním partnerstva s Pohodou – a prinieslo tak veľa noviniek pre návštevníkov.

Znovuzrodenie partnerstva neznamenalo len hlavný stage s menom Zlatý Bažant, ale tiež vlastnú chill zónu s kapacitou do 500 ľudí, gastro zónu, merch, ale taktiež aj školu čapovania piva. My ti zo Zlatý Bažant Zóny prinášame reportáž, kde sa dozvieš, čo všetko sme zažili a čo všetko nám prezradili návštevníci festivalu.

Vieš o tom, že Zlatý Bažant to „ťahá“ s Pohodou už od jej úplného vzniku , čiže od roku 1997? Ich partnerstvo pokračovalo 14 rokov a teraz, po desaťročnej prestávke, je späť. 🍻

Naučili sme sa správne načapovať pivo

Prvý deň festivalu sme dorazili do Zlatý Bažant Zóny, ktorá sa nachádzala hneď za hlavným stage-om (čo je plus, pretože sme tým pádom nemali headlinerov ďaleko). Zóna bola postavená zo zelených bední od piva, bielych stánkov, naokolo boli stoly, stoličky a tulivaky, kde sme si mohli posedieť s kamošmi.

Čo nám v zóne padlo do oka, boli čierne kvetináče, v ktorých, ako sme sa dozvedeli, sa nachádzal jačmeň odrody Tosca, z ktorého sa vyrába 100 % hurbanovský slad na výrobu Zlatého Bažanta.

Zdroj: Refresher

„Za tých 10 rokov sa zmenili aj spotrebitelia, ktorí sú čoraz náročnejší a očakávajú, že aj na festivale dostanú kvalitný pivný zážitok. Veľká zmena pre Zlatý Bažant je, že sa tu v tejto zóne čapuje výhradne do skla,“ vysvetlila nám Senior Brand Manager z Heineken Slovensko, Radka Anguš.

Návštevníci si mohli vybrať tankový Zlatý Bažant 12 %, ležiak Zlatý Bažant '73, Zlatý Bažant 10 % a nealkoholický Zlatý Bažant 0,0 %, a osviežujúci Radler Citrón 0,0 %.

Celé čapovanie mal pod palcom majster čapovania Martin Melo Meliš, ktorý v zóne učil, ako sa správne čapuje: „Najdôležitejšie pri čapovaní piva, je to, ako je nasýtené a akú má teplotu. Až potom sa bavíme o slade a chmele. My ako pivovar chceme, aby barmani pri čapovaní urobili jedinú vec, natankovali pivo tak, aby nezmenili jeho nasýtenie, teplotu a zakončili ho krásnou penou. Perfektná pena je absolútne kľúčová.“

Samozrejme, školu čapovania sme si nemohli nechať ujsť a naše barmanské skills sme museli otestovať. Pozri si nižšie, ako nám to šlo:

Okrem iného Martin Meliš vysvetlil, že ak sa pivo čapuje na trikrát, nebude chutiť dobre. Preto načapoval jedno pivo správne, jedno na trikrát a vybral niekoho z návštevníkov, aby porovnal chuť oboch pív – a jeho výraz hovoril za všetko.

Gastro z luxusnej reštaurácie

V zóne nebolo len pivo a radler, ale aj kvalitná slovenská kuchyňa pod vedením ocenenej slovenskej reštaurácie 4 sochy Banská Štiavnica. V tomto prípade však nešlo o obyčajný festivalový gastro stánok, ale naozaj kulinársky zážitok.

V ponuke bol zubáč s cícerovo-šošovicovým šalátom s feniklom, grapefruitom a rozmarínom, mladé prasiatko v žemli pečené na tmavom pive Zlatý Bažant, šúľance s paradajkovou omáčkou, špenátovými listami a syrom, či dezert vyrobený priamo z 0,0 % pív a radlerov Zlatý Bažant.

„Chcel som, aby naše jedlo bolo netradičné, ale aj tradičné zároveň. Niečo v žemli predsa na festival patrí, čiže je to prasiatko. Šúľance sú slovenská klasika, ale dali sme im paradajkovú omáčku. Rybka k slovenským jedlám patrí tiež a zubáč je ideálny, takže sme všetky jedlá vyberali tak, aby boli ideálne pre každého a aby sme ich vedeli rýchlo pripraviť,“ vysvetľuje šéfkuchár a majiteľ reštaurácie 4 sochy, Rastislav Anguš.

Okrem iného nás zaujímalo, ktoré jedlo si návštevníci objednávali najviac a zistili sme, že to bolo mladé prasiatko v žemli pečené v tmavom pive.

Šéfkuchára Rastislava Anguša sme sa spýtali, prečo zvolili tento výber jedál na festival a čo si objednávajú zákazníci najviac. Zdroj: Refresher

Ako si užili festival „pohoďáci?“

Zlatý Bažant Zóna bola plná nielen piva a lahodnej vône jedál, ale aj priateľskej atmosféry a smiechu, ktorú šírili ľudia. Preto sme sa vybrali na menší prieskum a vyspovedali sme návštevníkov o tom, ako si užívajú tieto dni nabité festivalovým programom.

26-ročná Lucia z Udiče nám prezradila, že toto je už jej 7. Pohoda a tohtoročný ročník behá s partiou od jedného stage-u k druhému: „Na Pohode mám najradšej to, že som tu s kamošmi a objavím tu aj nových umelcov, o ktorých som predtým nepočula. Najviac sa ale teším na Riša Müllera.“

Keďže sme našu respondentku zastihli na v zóne na tulivaku, zaujímalo nás, ako sa jej tu páči: „Ako tak pozerám, je to miesto, kde sa spájajú partie ľudí. Páči sa mi, ako je to tu rozmiestnené a útulné. Obrovské plus je aj to, že večer síce býva zima, ale v tejto zóne je mi príjemne teplo.“

Zdroj: Refresher

Matúš z Michaloviec nám povedal, že je tu pracovne, ale teší sa na headlinerov Queens of The Stone Age. Tohtoročnú Pohodu hodnotí pozitívne, pretože je tu veľa ľudí a dobrá nálada. Na otázku, čo nemôže chýbať na žiadnom festivale, odpovedal jasne a jednoslovne: „Pivo.“

V zóne sme našli aj nováčika Pohody, 23-ročného Daniela z Kyjeva, ktorý už 8 rokov žije na Slovensku a pre ktorého bol tento ročník jeho úplne prvým. „Cítim super energiu všade, je tu veľa DJ-ov, veľa stage-ov a drinkov, haha. Teraz som bol na nejakom dobrom DJ-ovi, ale vôbec si nepamätám jeho meno.“