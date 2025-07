Pedro Pascal musí ochrániť Zem v novej Marvelovke. Sleduj trailer k Fantastickej štvorke

Snímka s Pedrom Pascalom príde do kín už 25. júla.

Marvel Studios zverejnilo oficiálny trailer k dlhoočakávanému filmu The Fantastic Four: First Steps, ktorý predstavuje novú kapitolu v rámci Marvel Cinematic Universe. V hlavnej úlohe Reeda Richardsa alias Mister Fantastica sa predstaví Pedro Pascal.

Po jeho boku si zahrajú Vanessa Kirby, Joseph Quinn a Ebon Moss-Bachrach ako zvyšní členovia legendárnej Fantastickej štvorky. Film prináša pohľad do retro-futuristického sveta inšpirovaného 60. rokmi a sleduje pôvod Marvelovej prvej rodiny, informuje IGN.

Superhrdinovia sa musia popasovať nielen s vlastnými vzťahmi, ale aj s hrozbou galaktických rozmerov. Zem totiž ohrozuje vesmírny boh Galactus, ktorého stvárnil Ralph Ineson. Trailer s názvom Are We Safe? ukazuje, ako Fantastická štvorka čelí otázkam verejnosti aj narastajúcej panike, keď sa katastrofa zdá byť neodvratná.

Snímka The Fantastic Four: First Steps rozširuje marvelovský vesmír o nové postavy a zároveň otvára dvere k ďalším vesmírnym príbehom. Režisérom filmu je Matt Shakman, producentom Kevin Feige. V ďalších úlohách sa predstavia Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne a Sarah Niles. Film príde do kín 25. júla 2025.