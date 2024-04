Zápasník Daniel Škvor o Oktagone: Poppeck aj Xavier sú nudní zápasníci. Vybral som si súpera, ktorého nikto nechcel

Skúseného zápasníka čaká britská premiéra.

Keď sebavedomý Will Fleury (11-3) podpisom oficiálne spečatil svoj príchod do OKTAGON MMA, vyzval takmer celú elitu poloťažkej divízie. Jedno meno však vo svojom monológu vynechal – Daniel Škvor (7-3). A práve český bojovník napokon ako jediný prikývol na ponuku zmerať si sily s ostrieľaným Írom. V najväčšej výzve doterajšej kariéry je pripravený uspieť.

Reprezentant našich západných susedov je aktuálne povzbudený dvoma víťazstvami v rade. Najskôr pod holým nebom na Štvanici v súboji dvoch milovníkov pästných výmen prekvapivo uškrtil Nermina Hajdarpašiča, aby následne skolil aj legendárneho Martina Zawadu. „Chcem výzvu. Nezaujíma ma Poppeck či Xavier. Sú to pre mňa nudní zápasníci, ktorí taktizujú. S Fleurym nikto bojovať nechcel, takže sme to vzali,“ ozrejmil svoj výber Daniel Škvor.

Ír s bohatými skúsenosťami z elitných líg sveta, ako napríklad Bellator či PFL, prichádza pod žlto-čiernu vlajku s cieľom vyčistiť divíziu a dokráčať si po opasok. „Nemôže ma podceňovať pri svojom prvom dueli po vstupe do Oktagonu. Má za sebou obrovskú kariéru v prestížnych organizáciách. Uvedomuje si svoje kvality. Rovnako ako ja, keď som kedysi zápasil v postoji. Mojou prácou je pripraviť sa na každý aspekt jeho boja,“ uviedol zástupca pražského Reinders MMA.

Skúsený Fleury si verí

Papierové predpoklady hovoria v prospech Willa Fleuryho, ktorý je na profesionálnej scéne zmiešaných bojových umení o zhruba päť rokov dlhšie ako jeho protivník. Aj preto si nič iné ako víťazný debut nepripúšťa. „Určite ma nepovažuje za nebezpečného, pretože je skúsený. Ale to som aj ja. To, že mám za sebou kariéru v postoji, neznamená, že nie som tvrdý. Nechcem prezradzovať taktiku, to si necháme ako prekvapenie do zápasu,“ povedal šampión pyramídy OKTAGON Underground z roku 2020.

Daniel Škvor strávil dlhé obdobie kariéry v najväčšej postojovej organizácii Glory. Pod pravidlami kickboxu čelil absolútnej špičke planéty a zavítal do rôznych kútov Európy. Na anglickej pôde však pôjde o jeho premiéru.

„Samozrejme, mám rad svojich fanúšikov, ale väčšinou zápasím pre seba. Budem rád, ak mi budú fanúšikovať aj Angličania, ale je mi jasné, ako to tam bude. Rád bojujem v zahraničí, pretože tam nie je taký mediálny tlak. Viac sa dokážem uvoľniť,“ predostiera svoj postoj pred očakávaným aprílovým súbojom v Birminghame.

Na karte OKTAGON 56 sú pripravené zápasy ako Aby vs. Creasey, Wanliss vs. Siraj či Rock vs. Catacoli. Tešiť sa môžeš aj na hviezdny súboj medzi bývalým dvojnásobným šampiónom Cage Warriors a organizácie FCC Stantonom a titulovým vyzývateľom FEN Wojciechowským.

Vstupenky na MMA šou plnú ostrých duelov, ktorú môžeš zažiť už 20. apríla, kúpiš TU. Cena najlacnejších vstupeniek sa začína na zhruba 63 eurách (53,60 £).