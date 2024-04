Je to oficiálne, Duna bude mať aj tretí diel. Režisér prezradil, aký bude mať príbeh a pred ktorým filmom ho uprednostní

Tvorcovia potešili fanúšikov, oznámili pokračovanie filmovej adaptácie ikonického sci-fi románu.

Sci-fi trhák Duna sa po masívnom celosvetovom úspechu prvej a druhej časti dočká pokračovania. Potvrdil to režisér filmu Denis Villeneuve pre portál Empire. Príbeh sa bude podľa všetkého držať pôvodnej dejovej línie a bude mapovať cestu hlavnej postavy, ktorej cieľom bude dobyť galaxiu.

V druhom pokračovaní Duny sa predstavil ako hlavný protagonista Timotheé Chalamet so Zendayou, ktorých stvárnenie hlavných postáv zožalo veľký úspech. Režisér sa pre Empire zdôveril, že už premýšľa nad tým, kam by chcel dostať ďalšie pokračovanie a čo by mohli fanúšikovia očakávať.

Zdroj: Warner Bros.

Dátum premiéry zatiaľ nepoznáme

Produkčná spoločnosť Legendary zatiaľ fanúšikom nešpecifikovala, kedy sa pustia do natáčania a prípravy tretieho dielu Duny. Šušká sa však, že v hľadáčiku majú ešte jeden projekt a jeho produkciu chcú začať až po odštartovaní príprav na tretie pokračovanie hviezdneho sci-fi filmu.

Režisér plánuje okrem Duny natočiť aj adaptáciu knihy Nuclear War: The Scenario, za ktorú získala jej autorka Annie Jacobsen významnú Pulitzerovu cenu.